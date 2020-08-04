Кравчук предложил создать делегацию по вопросу возвращения Крыма Украине

Он отметил, что для обсуждения вопроса возвращения Крыма Украине должна быть безотлагательно создана в Киеве отдельная делегация или группа, в которую также должны войти представители крымских татар. "Мы должны найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения, отдельную философию, отдельные предложения относительно Крыма. Но то, что это нужно делать, у меня нет никакого сомнения… Я бы предложил не откладывать эту тему", - сказал Кравчук.