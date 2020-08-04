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Кравчук предложил создать делегацию по вопросу возвращения Крыма Украине
Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть безотлагательно создана... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:39
ситуация на украине
леонид кравчук
владимир путин
республика крым
оон
киев
в мире
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Как стало проще когда не надо их больше делить на хохлов и белорусов..
42
Что они там курят ? Или грибы :)
36
16
республика крым
киев
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2ad3f358872a4bd2566e854412ff629.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, леонид кравчук, владимир путин, республика крым, оон, киев, в мире

Кравчук предложил создать делегацию по вопросу возвращения Крыма Украине

18:39 04.08.2020
3414
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть безотлагательно создана другая делегация с крымскими татарами в составе, считает первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
"Необходимо искать решение (по возвращению Крыма Украине – ред.), но параллельно, поскольку в минской трехсторонней контактной группе (это делать – ред.) невозможно, потому что люди подготовлены и имеют опыт работы именно в этом регионе (в Донбассе)", - сказал Кравчук во вторник в интервью телеканалу "112. Украина".
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Он отметил, что для обсуждения вопроса возвращения Крыма Украине должна быть безотлагательно создана в Киеве отдельная делегация или группа, в которую также должны войти представители крымских татар. "Мы должны найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения, отдельную философию, отдельные предложения относительно Крыма. Но то, что это нужно делать, у меня нет никакого сомнения… Я бы предложил не откладывать эту тему", - сказал Кравчук.
Он также отметил, что в Конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией. "Это совсем другое толкование, позиция, совсем другая философия, совсем другие права и совсем другая структура власти", - отметил он, добавив, что это комплексный вопрос.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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365164131928
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Ситуация на УкраинеЛеонид КравчукВладимир ПутинРеспублика КрымООНКиевВ мире
Популярные комментарии
Как стало проще когда не надо их больше делить на хохлов и белорусов..
4 августа, 18:47
Андрей Дашков
2850018
Что они там курят ? Или грибы :)
4 августа, 18:39
ASAlex Smolov
2940003
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