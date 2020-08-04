Кравчук назвал минские договоренности временными

КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что положения минских договоренностей по урегулированию конфликта в регионе не нужно вносить в конституцию страны.
Ранее Кравчук заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону, речь может идти только об "особенной системе управления".
"Я не думаю, что нам в конституцию нужно записывать минские договоренности… Нельзя в конституцию вносить временные вопросы, какими бы они ни были важными", - заявил Кравчук во вторник в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, договоренности по Донбассу, которые принимаются в Минске, должны быть ежедневно в повестке дня страны. "Это вопрос нашей повседневной политической, экономической и социальной работы. Они должны быть на повестке дня каждый день, а не записываться в конституцию", - добавил Кравчук.
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Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. Делегацию Киева в Минске возглавил Кравчук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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