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Кравчук назвал минские договоренности временными
Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что положения минских договоренностей по урегулированию... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:08
ситуация в днр и лнр
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Кравчук назвал минские договоренности временными

18:08 04.08.2020
1229
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что положения минских договоренностей по урегулированию конфликта в регионе не нужно вносить в конституцию страны.
Ранее Кравчук заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону, речь может идти только об "особенной системе управления".

"Я не думаю, что нам в конституцию нужно записывать минские договоренности… Нельзя в конституцию вносить временные вопросы, какими бы они ни были важными", - заявил Кравчук во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, договоренности по Донбассу, которые принимаются в Минске, должны быть ежедневно в повестке дня страны. "Это вопрос нашей повседневной политической, экономической и социальной работы. Они должны быть на повестке дня каждый день, а не записываться в конституцию", - добавил Кравчук.
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Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. Делегацию Киева в Минске возглавил Кравчук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаЛеонид КравчукВ мире
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