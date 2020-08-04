ЛДПР попросит Путина помиловать Фургала в случае обвинительного приговора

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Если приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу будет обвинительным, ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
"Мы рассчитываем, что в итоге Фургал будет оправдан, не хватит улик, чтобы его обвинить. Но если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Сейчас, по его словам, ЛДПР намерена дать Фургалу "адвокатов получше" и обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения.
"Пусть вернется в Хабаровск, но когда будет судебное заседание в Москве – он будет приезжать. Это уже резко сократило бы накал страстей. А еще лучше провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане", - написал политик.
Тогда, пояснил парламентарий, люди будут видеть все стадии защиты бывшего главы региона. "Но сейчас к нему не пускают даже наших депутатов. Ни меня, ни других. Это же нарушение. Депутатам Госдумы мешают встретиться с однопартийцем, с бывшим депутатом Госдумы", - написал Жириновский.
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