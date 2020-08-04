ЛДПР попросит Путина помиловать Фургала в случае обвинительного приговора

Жириновский рассказал о попытках ЛДПР спасти Фургала от тюрьмы

Жириновский рассказал о попытках ЛДПР спасти Фургала от тюрьмы

Сейчас, по его словам, ЛДПР намерена дать Фургалу "адвокатов получше" и обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения.