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ЛДПР попросит Путина помиловать Фургала в случае обвинительного приговора
Если приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу будет обвинительным, ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:40
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир жириновский
москва
хабаровск
хабаровский край
владимир путин
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https://ria.ru/20200731/1575195831.html
А основания для помилования? Принадлежность к ЛДПР? А она вообще еще нужна нам в России?
65
Улик наверняка не хватит. Слишком много лет прошло. Про помилование. Разве так можно? Виноват, пристрелил парочку, но больше так не буду? Вряд ли после этого у него будет место в политике, даже если отпустят.
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москва
хабаровск
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир жириновский, москва, хабаровск, хабаровский край, владимир путин, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, происшествия

ЛДПР попросит Путина помиловать Фургала в случае обвинительного приговора

17:34 04.08.2020 (обновлено: 17:40 04.08.2020)
27430
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Если приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу будет обвинительным, ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы Р
23 июля, 19:25
Жириновский рассказал о попытках ЛДПР спасти Фургала от тюрьмы
"Мы рассчитываем, что в итоге Фургал будет оправдан, не хватит улик, чтобы его обвинить. Но если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Сейчас, по его словам, ЛДПР намерена дать Фургалу "адвокатов получше" и обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения.
"Пусть вернется в Хабаровск, но когда будет судебное заседание в Москве – он будет приезжать. Это уже резко сократило бы накал страстей. А еще лучше провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане", - написал политик.
Тогда, пояснил парламентарий, люди будут видеть все стадии защиты бывшего главы региона. "Но сейчас к нему не пускают даже наших депутатов. Ни меня, ни других. Это же нарушение. Депутатам Госдумы мешают встретиться с однопартийцем, с бывшим депутатом Госдумы", - написал Жириновский.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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145144220169
Обсудить 12
Михаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ЖириновскийМоскваХабаровскХабаровский крайВладимир ПутинУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРПроисшествия
Популярные комментарии
А основания для помилования? Принадлежность к ЛДПР? А она вообще еще нужна нам в России?
4 августа, 18:03
Von Stirliz
6110012
Улик наверняка не хватит. Слишком много лет прошло. Про помилование. Разве так можно? Виноват, пристрелил парочку, но больше так не буду? Вряд ли после этого у него будет место в политике, даже если отпустят.
4 августа, 17:44
александр
27111013
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