Легойда: движение Black Lives Matter дискредитировало себя

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Движение в поддержку борьбы с расизмом Black Lives Matter, набирающее популярность в США, дискредитировало себя после акции по сожжению Библии, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В Портленде и ряде других городов США с конца мая проходят акции протеста, перерастающие в беспорядки. Они начались после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения и организует протесты. По данным опроса, проведенного в июле телеканалом ABC совместно с изданием Washington Post, почти две трети американцев поддерживают движение Black Lives Matter.
Легойда обратил внимание на сообщения СМИ о том, что чернокожие активисты движения Black Lives Matter в Портленде сожгли десятки Библий и американский флаг, потому что "Иисус был белым".
"Оскорбление религиозных чувств большинства населения страны (около 70% христиан) якобы во имя борьбы с расизмом - это выглядит очень неубедительно и в первую очередь дискредитирует само движение", - написал Легойда в своем Telegram-канале во вторник.
По его словам, когда сторонники движения Black Lives Matter проводят мирные выступления против расизма в США, "тут, наверное, есть почва для диалога". "Но когда основным образом действий митингующих становится насилие, грабеж и разрушение неприятных им культурно-религиозных символов, то они теряют всякое моральное право выступать против несправедливости", - заключил представитель Русской церкви.