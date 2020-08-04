Легойда: движение Black Lives Matter дискредитировало себя

Легойда обратил внимание на сообщения СМИ о том, что чернокожие активисты движения Black Lives Matter в Портленде сожгли десятки Библий и американский флаг, потому что "Иисус был белым".

По его словам, когда сторонники движения Black Lives Matter проводят мирные выступления против расизма в США, "тут, наверное, есть почва для диалога". "Но когда основным образом действий митингующих становится насилие, грабеж и разрушение неприятных им культурно-религиозных символов, то они теряют всякое моральное право выступать против несправедливости", - заключил представитель Русской церкви.