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"Ростелеком" подал иск к Минкомсвязи на 465 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Ростелекома", требующего взыскать около 465 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:12
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
ростелеком
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), ростелеком, происшествия

"Ростелеком" подал иск к Минкомсвязи на 465 миллионов рублей

17:12 04.08.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Ростелекома", требующего взыскать около 465 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 3 августа, к производству он пока не принят. Третьими лицами в иске указаны МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Федеральное агентство морского и речного транспорта.
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Основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются. Однако по составу участников спора можно предположить, что это, возможно, очередной иск "Ростелекома", связанный с проектом по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета "Мир".
"Ростелеком" распоряжением правительства был назначен единственным исполнителем проекта поддержки и развитии этой системы. Ее цель – повышение степени защиты документов, удостоверяющих личность, от подделок, рост эффективности пограничного контроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь, МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Федеральное агентство морского и речного транспорта.
"Ростелеком" в 2016 году по контрактам с Минкомсвязью как госзаказчиком обеспечивал предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Однако на последующие годы госконтракт заключен не был. Несмотря на это, компания продолжает исполнение возложенных на нее правительством функций и периодически подает иски о взыскании оплаты за свои услуги.
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Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный суд, поддержали взыскание с Минкомсвязи 464 миллионов рублей за первое полугодие 2017 года, а суды двух инстанций - 314 миллионов рублей за второе полугодие 2017 года и весь 2018 год. Кроме того, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск "Ростелекома" к Минкомсвязи еще на 530 миллионов рублей.
"Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)РостелекомПроисшествия
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