https://ria.ru/20200804/1575361206.html
На Украине объявили о распродаже тюрем
На Украине с 6 августа начинается "большая распродажа тюрем", сообщается на сайте Министерства юстиции. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:05
2020-08-04T17:05
денис малюська
ситуация на украине
киевская область
украина
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574864596.html
7
киевская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис малюська, ситуация на украине, киевская область, украина, в мире