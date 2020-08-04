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На Украине объявили о распродаже тюрем
На Украине с 6 августа начинается "большая распродажа тюрем", сообщается на сайте Министерства юстиции. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:05
денис малюська
ситуация на украине
киевская область
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис малюська, ситуация на украине, киевская область, украина, в мире

На Украине объявили о распродаже тюрем

17:05 04.08.2020
2042
© РИА Новости / Иван РудневОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии
© РИА Новости / Иван Руднев
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Украине с 6 августа начинается "большая распродажа тюрем", сообщается на сайте Министерства юстиции.
По заявлению пресс-службы ведомства, торги пройдут на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области, который также будет выставлен на продажу.
"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последние заключенные были переведены в другой исправительный центр еще в 2019 году.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська предложил в качестве эксперимента в некоторых СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. В следующем году будет принято решение, стоит ли закрепить такую возможность на законодательном уровне.
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Денис МалюськаСитуация на УкраинеКиевская областьУкраинаВ мире
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