Российские пранкеры заставили главу Орегона дать невыполнимое обещание

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) утверждают, что пообщались с губернатором американского штата Орегон Кейт Браун, которая обещала познакомить президента Украины с мэром вымышленного Спрингфилда.
На опубликованной в интернете записи телефонного разговора пранкеры объявили женщине, которую они представляют губернатором Браун, о желании президента Украины посетить США и предложили руководителю штата встретиться с украинским лидером, на что она ответила согласием. Звонившие попросили о военной поддержке Украины, поинтересовавшись, мог бы штат помочь, предоставив рыболовецкие шхуны и торговые суда для военного похода в Черное море из Азовского, собеседница пообещала выяснить, возможно ли это.
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Один из пранкеров сообщил, что президент Украины хочет посетить город Спрингфилд и встретиться с мэром Джо Куимби - это вымышленный политик из мультсериала "Симпсоны". "Вы сказали, мэр Спрингфилда?.. Я знаю мэра Спрингфилда, по крайней мере… Я с удовольствием представлю президенту мэра, но это женщина, просто чтобы вы знали", - сказала собеседница.
Между тем принадлежность Спрингфилда какому-то конкретному штату никогда за более чем тридцатилетнюю историю "Симпсонов" не указывалась. Когда пранкер признался, что название города звучало в "Симпсонах", собеседница посмеялась, признавшись, что она не слишком погружена в современные культурные реалии.
Завершился разговор заявлением пранкеров о том, что они выступят в ходе мнимого визита президента сватами и попросят руки губернатора от имени главы Украины.