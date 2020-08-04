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Российские пранкеры заставили главу Орегона дать невыполнимое обещание
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) утверждают, что пообщались с губернатором американского штата Орегон Кейт Браун,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:35
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
орегон
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РИА Новости
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353
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), орегон, сша, в мире

Российские пранкеры заставили главу Орегона дать невыполнимое обещание

16:53 04.08.2020 (обновлено: 17:35 04.08.2020)
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© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) утверждают, что пообщались с губернатором американского штата Орегон Кейт Браун, которая обещала познакомить президента Украины с мэром вымышленного Спрингфилда.
На опубликованной в интернете записи телефонного разговора пранкеры объявили женщине, которую они представляют губернатором Браун, о желании президента Украины посетить США и предложили руководителю штата встретиться с украинским лидером, на что она ответила согласием. Звонившие попросили о военной поддержке Украины, поинтересовавшись, мог бы штат помочь, предоставив рыболовецкие шхуны и торговые суда для военного похода в Черное море из Азовского, собеседница пообещала выяснить, возможно ли это.
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Один из пранкеров сообщил, что президент Украины хочет посетить город Спрингфилд и встретиться с мэром Джо Куимби - это вымышленный политик из мультсериала "Симпсоны". "Вы сказали, мэр Спрингфилда?.. Я знаю мэра Спрингфилда, по крайней мере… Я с удовольствием представлю президенту мэра, но это женщина, просто чтобы вы знали", - сказала собеседница.
Между тем принадлежность Спрингфилда какому-то конкретному штату никогда за более чем тридцатилетнюю историю "Симпсонов" не указывалась. Когда пранкер признался, что название города звучало в "Симпсонах", собеседница посмеялась, признавшись, что она не слишком погружена в современные культурные реалии.
Завершился разговор заявлением пранкеров о том, что они выступят в ходе мнимого визита президента сватами и попросят руки губернатора от имени главы Украины.
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Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)ОрегонСШАВ мире
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