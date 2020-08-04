Российские пранкеры заставили главу Орегона дать невыполнимое обещание

Между тем принадлежность Спрингфилда какому-то конкретному штату никогда за более чем тридцатилетнюю историю "Симпсонов" не указывалась. Когда пранкер признался, что название города звучало в "Симпсонах", собеседница посмеялась, признавшись, что она не слишком погружена в современные культурные реалии.