https://ria.ru/20200804/1575359738.html
В Мордовии сообщили о росте реализации промышленной продукции
Промышленные предприятия Мордовии за 6 месяцев 2020 года обеспечили рост реализации продукции почти на 17%, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:43
2020-08-04T16:43
республика мордовия
россия
республика мордовия
экономика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, республика мордовия, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия Мордовии за 6 месяцев 2020 года обеспечили рост реализации продукции почти на 17%, сообщает пресс-служба главы республики.
"Наибольший вклад в рост промпроизводства вносят предприятия холдинга РМ Рейл. В частности, АО "Рузхиммаш" за период с января по июнь отгружено продукции на 20,4 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24,6 %, ООО "ВКМ-Сталь" - 3,7 миллиарда рублей, рост составил 37,6 %. Более чем в полтора раза увеличилась реализация в АО "Лидер - Компаунд", почти на 45% - в ОАО "Станкостроитель", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что доля инновационной продукции составляет более 30%. Рост объема ее реализации в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличен более чем на треть. Наибольшая доля инноваций применяется в производстве электротехнического оборудования, химической и резинотехнической продукции, транспортном машиностроении.
"Промышленную продукцию, произведенную в Мордовии, импортируют 67 стран. Наибольший объем экспорта из республики направляется в Казахстан
, Беларусь
, Китай
, Кипр
, Украину
, США
. За рубеж в этом году реализовывались в основном машиностроительная и химическая продукция, металлы и изделия из них, а также фанера", — отметил глава республики Владимир Волков
.