В Мордовии сообщили о росте реализации промышленной продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия Мордовии за 6 месяцев 2020 года обеспечили рост реализации продукции почти на 17%, сообщает пресс-служба главы республики.

"Наибольший вклад в рост промпроизводства вносят предприятия холдинга РМ Рейл. В частности, АО "Рузхиммаш" за период с января по июнь отгружено продукции на 20,4 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24,6 %, ООО "ВКМ-Сталь" - 3,7 миллиарда рублей, рост составил 37,6 %. Более чем в полтора раза увеличилась реализация в АО "Лидер - Компаунд", почти на 45% - в ОАО "Станкостроитель", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что доля инновационной продукции составляет более 30%. Рост объема ее реализации в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличен более чем на треть. Наибольшая доля инноваций применяется в производстве электротехнического оборудования, химической и резинотехнической продукции, транспортном машиностроении.