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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20200804/1575359738.html
В Мордовии сообщили о росте реализации промышленной продукции
Промышленные предприятия Мордовии за 6 месяцев 2020 года обеспечили рост реализации продукции почти на 17%, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:43
республика мордовия
россия
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экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
россия, республика мордовия, экономика

В Мордовии сообщили о росте реализации промышленной продукции

16:43 04.08.2020
291
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчасток выпуска готовой продукции антибиотика Ванкомицина на заводе по производству антибиотиков АО "Биохимик" в Саранске
Участок выпуска готовой продукции антибиотика Ванкомицина на заводе по производству антибиотиков АО Биохимик в Саранске
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия Мордовии за 6 месяцев 2020 года обеспечили рост реализации продукции почти на 17%, сообщает пресс-служба главы республики.
"Наибольший вклад в рост промпроизводства вносят предприятия холдинга РМ Рейл. В частности, АО "Рузхиммаш" за период с января по июнь отгружено продукции на 20,4 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24,6 %, ООО "ВКМ-Сталь" - 3,7 миллиарда рублей, рост составил 37,6 %. Более чем в полтора раза увеличилась реализация в АО "Лидер - Компаунд", почти на 45% - в ОАО "Станкостроитель", - говорится в сообщении.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
3 августа, 14:50Республика Мордовия
Предприятия АПК Мордовии экспортировали 33,5 тысячи тонн продукции
Подчеркивается, что доля инновационной продукции составляет более 30%. Рост объема ее реализации в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличен более чем на треть. Наибольшая доля инноваций применяется в производстве электротехнического оборудования, химической и резинотехнической продукции, транспортном машиностроении.
"Промышленную продукцию, произведенную в Мордовии, импортируют 67 стран. Наибольший объем экспорта из республики направляется в Казахстан, Беларусь, Китай, Кипр, Украину, США. За рубеж в этом году реализовывались в основном машиностроительная и химическая продукция, металлы и изделия из них, а также фанера", — отметил глава республики Владимир Волков.
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Республика МордовияРоссияРеспублика МордовияЭкономика
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