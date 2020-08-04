Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России

"Сегодня Польша предоставляет военные базы, все время культивируя ситуацию, что угроза со стороны России есть, чтобы получить какие-то дивиденды", — рассказал Клинцевич.

Сенатор также подчеркнул, что поляки постоянно боролись за российскую корону и поступали "не очень хорошо".

"Северный поток — 2"

В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.