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Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировал заявление польских властей о РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:42
россия
матеуш моравецкий
северный поток — 2
газпром
совет федерации рф
франц клинцевич
польша
в мире
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, матеуш моравецкий, северный поток — 2, газпром, совет федерации рф, франц клинцевич, польша, в мире

Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России

16:39 04.08.2020 (обновлено: 16:42 04.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировал заявление польских властей о строительстве газопровода "Северный поток — 2".
Сенатор заявил, что нелюбовь поляков к России кроется в их менталитете. По его словам, в настоящее время Варшава занята тем, что пытается выставить Москву в неприглядном свете с целью получить какую-то выгоду.

"Сегодня Польша предоставляет военные базы, все время культивируя ситуацию, что угроза со стороны России есть, чтобы получить какие-то дивиденды", — рассказал Клинцевич.

Сенатор также подчеркнул, что поляки постоянно боролись за российскую корону и поступали "не очень хорошо".
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". По его словам, европейские деньги для газопровода будут спонсировать российское оружие, а сам проект позволит отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
При этом против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.
В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить проект. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
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РоссияМатеуш МоравецкийСеверный поток — 2ГазпромСовет Федерации РФФранц КлинцевичПольшаВ мире
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