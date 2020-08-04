Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировал заявление польских властей о строительстве газопровода "Северный поток — 2".
Сенатор заявил, что нелюбовь поляков к России кроется в их менталитете. По его словам, в настоящее время Варшава занята тем, что пытается выставить Москву в неприглядном свете с целью получить какую-то выгоду.
"Сегодня Польша предоставляет военные базы, все время культивируя ситуацию, что угроза со стороны России есть, чтобы получить какие-то дивиденды", — рассказал Клинцевич.
Сенатор также подчеркнул, что поляки постоянно боролись за российскую корону и поступали "не очень хорошо".
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". По его словам, европейские деньги для газопровода будут спонсировать российское оружие, а сам проект позволит отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить проект. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".