Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

"Лучше (пусть) превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его еще очередного переизбрания. Или же выпускает всех, кого арестовали из кандидатов в президенты, регистрируют их, и они идут на выборы 9 августа. И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Белоруссии, хотя мы не знаем реальную программу остальных кандидатов", - сказал Жириновский РИА Новости.