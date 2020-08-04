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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:35
анна канопацкая
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
владимир жириновский
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575350971.html
Предлагаю Жириновскому "сняться" из России и свалить на историческую родину.
29
Жестко Жириновский сказал. ЛУчше добавить, что это не официальная позиция, а то страдающий паранойей Лукашенко сейчас вообще начнет сажать всех граждан России на территории Беларуси.
17
3
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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анна канопацкая, валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, владимир жириновский, белоруссия, в мире

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

16:35 04.08.2020
2582
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Вечером 14 июля в различных городах Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции после решения ЦИК республики отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам - экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико, который сейчас находится под арестом, и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные протестные акции состоялись в столице Белоруссии. На прошлой неделе в Минске в парке Дружбы народов прошел один из самых больших митингов оппозиции за последнее время.
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"Лучше (пусть) превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его еще очередного переизбрания. Или же выпускает всех, кого арестовали из кандидатов в президенты, регистрируют их, и они идут на выборы 9 августа. И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Белоруссии, хотя мы не знаем реальную программу остальных кандидатов", - сказал Жириновский РИА Новости.
Ранее собеседник агентства не исключил волнений в Белоруссии на следующий день после выборов в случае победы действующего президента, что, по мнению российского политика, может привести даже к отъезду Лукашенко из республики. В этой связи он провел параллели с экс-президентом Украины Владимиром Януковичем, которому пришлось бежать из страны после Майдана.
В выборах главы белорусского государства, помимо Лукашенко, принимают участие еще четыре кандидата - бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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Анна КанопацкаяВалерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоВладимир ЖириновскийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Предлагаю Жириновскому "сняться" из России и свалить на историческую родину.
4 августа, 16:44
ddeniszasimovich
13000016
Жестко Жириновский сказал. ЛУчше добавить, что это не официальная позиция, а то страдающий паранойей Лукашенко сейчас вообще начнет сажать всех граждан России на территории Беларуси.
4 августа, 16:38
АПАлександр Перов
1030004
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