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В Абхазии рассказали об оказании помощи заболевшим COVID-19 туристам
Власти Абхазии рассказали, как будут оказывать помощь российским туристам, подхватившим вирус на отдыхе, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:43
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В Абхазии рассказали об оказании помощи заболевшим COVID-19 туристам

17:41 04.08.2020 (обновлено: 17:43 04.08.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдых туристов в Абхазии
Отдых туристов в Абхазии
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Абхазии рассказали, как будут оказывать помощь российским туристам, подхватившим вирус на отдыхе, сообщает АТОР.
Российско-абхазская граница открылась 1 августа. По информации пресс-службы Сочинской таможни, за два дня в обоих направлениях ее пересекли более 30 тысяч человек. Со 2 августа в соседнюю страну начали курсировать и экскурсионные автобусы.
При пересечении границы в обе стороны у людей не требуют справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Это обстоятельство вызвало серьезное беспокойство у абхазского Минздрава.
На экстренном совещании медиков и членов оперативного штаба замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария заявил, что вспышка коронавируса среди местного населения и внезапное открытие границы может привести к тому, что абхазская медицина "захлебнется". В результате не будет оказана помощь ни местным жителям, ни туристам. Как подчеркнул чиновник, для абхазского Минздрава стало неожиданностью то, что "открытие границы произошло так одномоментно".
"Граница просто полностью открылась, и любой желающий сегодня может заехать. Ранее Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие, отмечая при этом необходимость при пересечении предъявлять справки или отрицательный тест на коронавирус", — отметил он.
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Впрочем, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб назвал заявления Конджария паническими, подчеркнув, что страна совместно с российскими коллегами отработала механизм взаимодействия при выявлении случаев заражения прибывших в республику туристов.
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На помощь абхазской стороне готовы прийти российские медики. По данным абхазского правительства, достигнута договоренность, что в случае увеличения случаев COVID-19 в республике российские специалисты, в первую очередь, реаниматологи и инфекционисты, будут командированы в Гудаутскую больницу.
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Подстрахуют абхазов и по ту сторону границы. Минздрав России дополнительно развернет корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ.
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