В Абхазии рассказали об оказании помощи заболевшим COVID-19 туристам

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Абхазии рассказали, как будут оказывать помощь российским туристам, подхватившим вирус на отдыхе, Власти Абхазии рассказали, как будут оказывать помощь российским туристам, подхватившим вирус на отдыхе, сообщает АТОР.

Российско-абхазская граница открылась 1 августа. По информации пресс-службы Сочинской таможни, за два дня в обоих направлениях ее пересекли более 30 тысяч человек. Со 2 августа в соседнюю страну начали курсировать и экскурсионные автобусы.

При пересечении границы в обе стороны у людей не требуют справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Это обстоятельство вызвало серьезное беспокойство у абхазского Минздрава.

На экстренном совещании медиков и членов оперативного штаба замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария заявил, что вспышка коронавируса среди местного населения и внезапное открытие границы может привести к тому, что абхазская медицина "захлебнется". В результате не будет оказана помощь ни местным жителям, ни туристам. Как подчеркнул чиновник, для абхазского Минздрава стало неожиданностью то, что "открытие границы произошло так одномоментно".

"Граница просто полностью открылась, и любой желающий сегодня может заехать. Ранее Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие, отмечая при этом необходимость при пересечении предъявлять справки или отрицательный тест на коронавирус", — отметил он.

Впрочем, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб назвал заявления Конджария паническими, подчеркнув, что страна совместно с российскими коллегами отработала механизм взаимодействия при выявлении случаев заражения прибывших в республику туристов.

На помощь абхазской стороне готовы прийти российские медики. По данным абхазского правительства, достигнута договоренность, что в случае увеличения случаев COVID-19 в республике российские специалисты, в первую очередь, реаниматологи и инфекционисты, будут командированы в Гудаутскую больницу.