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Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в предвыборном послании оценил состояние отношений Минска и Москвы. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:15
россия
леонид калашников
владимир джабаров
александр лукашенко
совет федерации рф
госдума рф
снг
алексей пушков
москва
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Для Лукашенко братские отношения заключаются в бесплатном газе и нефти от России. Если - же им предлагают нефть по рыночной цене, то мы уже для него не братья. Украина шла точно по такому-же пути.
91
Халява кончилась и "братец" сдулся.
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россия
москва
минск
белоруссия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351355_0:3:665:377_1400x0_80_0_0_d83a1e15a42be659995ddd72c3e1e8f1.jpg
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РИА Новости
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россия, леонид калашников, владимир джабаров, александр лукашенко, совет федерации рф, госдума рф, снг, алексей пушков, москва, минск, белоруссия, политика

Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

16:37 04.08.2020 (обновлено: 21:15 04.08.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в предвыборном послании оценил состояние отношений Минска и Москвы.
Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла (Россия — прим. ред.) на партнерские, напрасно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
При этом он подчеркнул, что Белоруссия "не дружит с кем-то против кого-то", а проводит многовекторную и предсказуемую внешнюю политику.
По мнению белорусского президента, Россия "боится потерять" Белоруссию, поскольку кроме Минска, у Москвы, как считает Лукашенко, не осталось "по-настоящему близких" союзников.
Он заметил, что к Белоруссии стали "проявлять все более предметный интерес" западные страны. Китай же Лукашенко назвал другом, который "рассчитывает на стабильность" в отношениях с Минском.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Все заканчивается миром"

Комментируя слова Лукашенко о "предметном интересе" со стороны Запада, сенатор Алексей Пушков предположил, что этот интерес в том, чтобы "оторвать Белоруссию от России" и добиться смены режима.
В этом, считает сенатор, больше всего заинтересованы США. По словам Пушкова, Лукашенко считает, что сможет извлечь выгоду из этой ситуации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Никому пока такая игра не удавалась", — написал российский политик в Твиттере.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия считает Белоруссию членом Союзного государства и относится к республике как к "братскому народу". В то же время у каждой страны есть свои интересы, из-за чего могут возникать разногласия, отметил он.
"Это нормальный процесс, когда ближайшие соседи выясняют отношения, но потом все заканчивается миром. Я думаю, так будет и у нас", — заявил Джабаров РИА Новости.
Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников счел слова Лукашенко намеком на все существующие между Москвой и Минском споры.
По его словам, за этими высказываниями могут стоять "определенные обиды".
Я думаю, что это намек на все экономические "бодания", в этом смысле намек на то, что Евразийский союз, который возник уже после союзничества, некоторым образом заменяет экономические отношения между двумя нашими странами. На самом деле это обосновано, и его слова, я считаю, тоже обоснованы.
Леонид Калашников
Леонид Калашников
депутат Госдумы
Калашников заметил, что Россия не может "вычленять" отдельные страны из евразийского пространства и давать им преференции.
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РоссияЛеонид КалашниковВладимир ДжабаровАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФГосдума РФСНГАлексей ПушковМоскваМинскБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Для Лукашенко братские отношения заключаются в бесплатном газе и нефти от России. Если - же им предлагают нефть по рыночной цене, то мы уже для него не братья. Украина шла точно по такому-же пути.
4 августа, 17:33
Влад Антилибер
60110524
Халява кончилась и "братец" сдулся.
4 августа, 18:55
ВНВасилий Науман
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