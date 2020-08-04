Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в предвыборном послании оценил состояние отношений Минска и Москвы.

Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла (Россия — прим. ред.) на партнерские, напрасно. Александр Лукашенко президент Белоруссии президент Белоруссии

При этом он подчеркнул, что Белоруссия "не дружит с кем-то против кого-то", а проводит многовекторную и предсказуемую внешнюю политику.

По мнению белорусского президента, Россия "боится потерять" Белоруссию, поскольку кроме Минска, у Москвы, как считает Лукашенко, не осталось "по-настоящему близких" союзников.

Он заметил, что к Белоруссии стали "проявлять все более предметный интерес" западные страны. Китай же Лукашенко назвал другом, который "рассчитывает на стабильность" в отношениях с Минском.

"Все заканчивается миром"

Комментируя слова Лукашенко о "предметном интересе" со стороны Запада, сенатор Алексей Пушков предположил, что этот интерес в том, чтобы "оторвать Белоруссию от России" и добиться смены режима.

В этом, считает сенатор, больше всего заинтересованы США. По словам Пушкова, Лукашенко считает, что сможет извлечь выгоду из этой ситуации.

"Никому пока такая игра не удавалась", — написал российский политик в Твиттере.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия считает Белоруссию членом Союзного государства и относится к республике как к "братскому народу". В то же время у каждой страны есть свои интересы, из-за чего могут возникать разногласия, отметил он.

"Это нормальный процесс, когда ближайшие соседи выясняют отношения, но потом все заканчивается миром. Я думаю, так будет и у нас", — заявил Джабаров РИА Новости.

По его словам, за этими высказываниями могут стоять "определенные обиды".

Я думаю, что это намек на все экономические "бодания", в этом смысле намек на то, что Евразийский союз, который возник уже после союзничества, некоторым образом заменяет экономические отношения между двумя нашими странами. На самом деле это обосновано, и его слова, я считаю, тоже обоснованы. Леонид Калашников депутат Госдумы депутат Госдумы