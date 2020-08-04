Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает волнений в Белоруссии на следующий день после выборов в случае победы действующего президента Александра Лукашенко, допускает, что это даже может привести к его отъезду из республики.
"Если Лукашенко объявит о своей победе, в Белоруссии смогут не согласиться с этим. И выступят против. Обстановка обострится. Это может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Белоруссию во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему. Мы же ничего не знали, как будут развиваться события 14 февраля, в ночь на 15-е (2014 года) в Киеве. Все думали, что будет спокойно, столько гарантов – Франция, Польша, Германия. А получилось, что всё рухнуло за несколько часов, и Янукович должен был бежать, и могли его убить", - заявил Жириновский в разговоре с РИА Новости.
По мнению лидера ЛДПР, сейчас наступили "другие времена": нельзя силовым вариантом остаться у власти.
"Двадцать шесть лет. Уже всё, люди устали. Поэтому, это предел для белорусов. Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа. Это будет такой значимый день для Белоруссии", - считает парламентарий.
Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов. Это действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.