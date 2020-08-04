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Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко внедрял иностранных агентов во... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:50
ситуация на украине
петр порошенко
давид жвания
верховная рада украины
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, петр порошенко, давид жвания, верховная рада украины, сша, в мире

Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов

15:50 04.08.2020
460
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко внедрял иностранных агентов во власть в стране в обмен на поддержку Демократической партии США на президентских выборах в 2014 году.

"Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире – открыто включить иностранных агентов во власть… Именно Порошенко открыл этот ящик Пандоры, он в обмен на поддержку Демократической партии США ввел такую практику", - заявил Жвания в видеообращении, которое во вторник опубликовал на своем канале в Youtube.

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
22 июля, 15:52
Бывший соратник Порошенко рассказал о взятке еврочиновнику в 2014 году
По его словам, главой иностранной резидентуры является бывший премьер и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. Жвания утверждает, что Мерабишвили руководит публичными людьми, которых украинцы "хорошо знают", в том числе главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаилом Саакашвили, главой "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом и другими чиновниками.
"Некоторые уже выполнили свою задачу и отозваны из страны, но некоторые продолжают работать на интересы иностранных спецслужб", - добавил Жвания. Он также выразил мнение, что Саакашвили сейчас делает на Украине все возможное, чтобы подчинить все в стране иностранным структурам.

"Порошенко совершил тяжелое преступление – предательство родины. У меня есть информация о том, как и с кем он договаривался о легализации в Украине иностранных агентов, как он давил на людей в Украине, которые выступали против этого", - сказал Жвания.

Ранее Жвания признался, что вместе с экс-министром иностранных дел страны Павлом Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. По его словам, в 2014 году власть на Украине была захвачена, и это произошло спланировано. Также Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах было посольство Литвы.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоДавид ЖванияВерховная Рада УкраиныСШАВ мире
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