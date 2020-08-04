Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов

"Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире – открыто включить иностранных агентов во власть… Именно Порошенко открыл этот ящик Пандоры, он в обмен на поддержку Демократической партии США ввел такую практику", - заявил Жвания в видеообращении, которое во вторник опубликовал на своем канале в Youtube .