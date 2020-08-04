Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов

КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко внедрял иностранных агентов во власть в стране в обмен на поддержку Демократической партии США на президентских выборах в 2014 году.
"Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире – открыто включить иностранных агентов во власть… Именно Порошенко открыл этот ящик Пандоры, он в обмен на поддержку Демократической партии США ввел такую практику", - заявил Жвания в видеообращении, которое во вторник опубликовал на своем канале в Youtube.
По его словам, главой иностранной резидентуры является бывший премьер и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. Жвания утверждает, что Мерабишвили руководит публичными людьми, которых украинцы "хорошо знают", в том числе главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаилом Саакашвили, главой "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом и другими чиновниками.
"Некоторые уже выполнили свою задачу и отозваны из страны, но некоторые продолжают работать на интересы иностранных спецслужб", - добавил Жвания. Он также выразил мнение, что Саакашвили сейчас делает на Украине все возможное, чтобы подчинить все в стране иностранным структурам.
"Порошенко совершил тяжелое преступление – предательство родины. У меня есть информация о том, как и с кем он договаривался о легализации в Украине иностранных агентов, как он давил на людей в Украине, которые выступали против этого", - сказал Жвания.
Ранее Жвания признался, что вместе с экс-министром иностранных дел страны Павлом Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. По его словам, в 2014 году власть на Украине была захвачена, и это произошло спланировано. Также Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах было посольство Литвы.
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