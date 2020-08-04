В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского

Ранее в МВД сообщали, что 1 августа после сообщения о неправильной парковке на Новоясеневском проспекте мужчина ударил полицейского во время проверки документов. При его задержании находящиеся поблизости люди попытались помешать полицейским. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, на полицейского напал уроженец Таджикистана 1994 года рождения.
В свою очередь СК сообщает, что в этот день полицейские приехали на вызов к жилому дому по Новоясеневскому проспекту, чтобы "пресечь противоправные действия" мужчины 1994 года рождения, который был пьян. Он ударил полицейского и оскорбил его.
Следователи завели уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".
"В настоящее время с фигурантом проведены необходимые следственные действия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.