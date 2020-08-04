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В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
Суд в Москве арестовал мужчину, который в пьяном виде ударил и оскорбил полицейского, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:24
следственный комитет россии (ск рф)
москва
таджикистан
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), москва, таджикистан, происшествия

В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского

15:24 04.08.2020
350
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который в пьяном виде ударил и оскорбил полицейского, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее в МВД сообщали, что 1 августа после сообщения о неправильной парковке на Новоясеневском проспекте мужчина ударил полицейского во время проверки документов. При его задержании находящиеся поблизости люди попытались помешать полицейским. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, на полицейского напал уроженец Таджикистана 1994 года рождения.
Сотрудники украинской полиции
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Украинские полицейские задержали мужчину, угрожавшего им гранатой
В свою очередь СК сообщает, что в этот день полицейские приехали на вызов к жилому дому по Новоясеневскому проспекту, чтобы "пресечь противоправные действия" мужчины 1994 года рождения, который был пьян. Он ударил полицейского и оскорбил его.
Следователи завели уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".
"В настоящее время с фигурантом проведены необходимые следственные действия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
3501187440
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваТаджикистанПроисшествия
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