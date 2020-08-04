В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского

В свою очередь СК сообщает, что в этот день полицейские приехали на вызов к жилому дому по Новоясеневскому проспекту, чтобы "пресечь противоправные действия" мужчины 1994 года рождения, который был пьян. Он ударил полицейского и оскорбил его.