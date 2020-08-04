Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих

"В Днепропетровской области около 150 военнослужащих со всей Украины под руководством британских инструкторов начали месячный учебный курс по индивидуальной подготовке в рамках миссии Orbital. Полученные навыки они распространят в войсках как инструкторы учебных батальонов и специалисты по боевой подготовке отдельных воинских частей", - говорится в сообщении.