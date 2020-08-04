https://ria.ru/20200804/1575355577.html
Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
Британские инструкторы начали подготовку около 150 украинских военнослужащих на полигоне в Днепропетровской области в рамках миссии Orbital, сообщила во вторник РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:20
2020-08-04T15:20
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженные силы украины
в мире
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https://ria.ru/20200613/1572884124.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженные силы украины, в мире