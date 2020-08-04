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Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
Британские инструкторы начали подготовку около 150 украинских военнослужащих на полигоне в Днепропетровской области в рамках миссии Orbital, сообщила во вторник РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:20
ситуация в днр и лнр
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вооруженные силы украины
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженные силы украины, в мире

Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих

15:20 04.08.2020
407
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Британские инструкторы начали подготовку около 150 украинских военнослужащих на полигоне в Днепропетровской области в рамках миссии Orbital, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Украины.
"В Днепропетровской области около 150 военнослужащих со всей Украины под руководством британских инструкторов начали месячный учебный курс по индивидуальной подготовке в рамках миссии Orbital. Полученные навыки они распространят в войсках как инструкторы учебных батальонов и специалисты по боевой подготовке отдельных воинских частей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, курсанты представляют все четыре оперативных командования сухопутных войск ВС Украины. После завершения курса "Индивидуальная подготовка" они получат сертификаты и будут учить украинских военнослужащих по новым стандартам.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
13 июня, 13:33
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
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