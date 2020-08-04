https://ria.ru/20200804/1575355210.html
В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Польша и США объявили о начале действия в Польше командования пятого корпуса армии США. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:08
2020-08-04T15:08
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
польша
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86f5eef3610176a09dd3c84f7ea5a218.jpg
https://ria.ru/20200804/1575330994.html
https://ria.ru/20200713/1574260615.html
6
польша
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86f5eef3610176a09dd3c84f7ea5a218.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4ed555f916c4634b55e9e9570aed74dd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_4b40d30121804c6ea4c0700f124fea99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джорджетт мосбахер (посол сша в польше), польша, сша, безопасность, в мире
ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Польша
и США
объявили о начале действия в Польше командования пятого корпуса армии США.
"Польша и США окончательно согласовали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве", - заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер
на торжественной церемонии во вторник в Кракове
.
"Сегодня у нас действительно особенный день, потому, что сегодня мы объявляем активацию выдвинутого командования пятого корпуса в Польше (5-го армейского корпуса США)", - сказала она.
В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
заявил, что "сегодня мы подтверждаем решение… о расквартировании в Польше выдвинутого командования пятого корпуса".
"Это решение является венцом наших действий, связанных с увеличением присутствия американских войск в Польше", - добавил Блащак.
Он сообщил, что на прошлой неделе США и Польша окончательно согласовали свое соглашение о сотрудничестве в военной сфере. "Это соглашение на десятилетия сформирует то, как будут действовать вооруженные силы на территории Польши", - сказал польский министр.
В настоящее время в Польше дислоцированы около пяти тысяч американских военных. Недавно было достигнуто соглашение об увеличении их численности еще на одну тысячу.