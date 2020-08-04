Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575355210.html
В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Польша и США объявили о начале действия в Польше командования пятого корпуса армии США. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:08
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
польша
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86f5eef3610176a09dd3c84f7ea5a218.jpg
https://ria.ru/20200804/1575330994.html
https://ria.ru/20200713/1574260615.html
6
польша
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86f5eef3610176a09dd3c84f7ea5a218.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4ed555f916c4634b55e9e9570aed74dd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_4b40d30121804c6ea4c0700f124fea99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джорджетт мосбахер (посол сша в польше), польша, сша, безопасность, в мире

В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии

15:08 04.08.2020
633
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Польша и США объявили о начале действия в Польше командования пятого корпуса армии США.
"Польша и США окончательно согласовали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве", - заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер на торжественной церемонии во вторник в Кракове.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
02:53
Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России
"Сегодня у нас действительно особенный день, потому, что сегодня мы объявляем активацию выдвинутого командования пятого корпуса в Польше (5-го армейского корпуса США)", - сказала она.
В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что "сегодня мы подтверждаем решение… о расквартировании в Польше выдвинутого командования пятого корпуса".
"Это решение является венцом наших действий, связанных с увеличением присутствия американских войск в Польше", - добавил Блащак.
Он сообщил, что на прошлой неделе США и Польша окончательно согласовали свое соглашение о сотрудничестве в военной сфере. "Это соглашение на десятилетия сформирует то, как будут действовать вооруженные силы на территории Польши", - сказал польский министр.
В настоящее время в Польше дислоцированы около пяти тысяч американских военных. Недавно было достигнуто соглашение об увеличении их численности еще на одну тысячу.
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
13 июля, 10:45
Эксперт прокомментировал будущее отношений Польши и США
140712422
Обсудить 6
Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)ПольшаСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
"До Владивостока будет тяжело": Лукашенко предостерег от дестабилизации
Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
Лукашенко назвал Белоруссию "донором безопасности"
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
Голанские высоты
При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека
Руки в наручниках
В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков ответил на слова Лукашенко о партнерских отношениях с Россией
Военнослужащие Республики Беларусь
Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
Анастасия Волочкова
Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Владимир Жириновский
Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
Здание МИД России
МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53Российские пранкеры разыграли губернатора Орегона
16:53Amnesty International осудила неоправданное насилие полицейских в США
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
Лента новостейМолния