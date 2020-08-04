В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии

ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Польша и США объявили о начале действия в Польше командования пятого корпуса армии США.

"Польша и США окончательно согласовали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве", - заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер на торжественной церемонии во вторник в Кракове

"Сегодня у нас действительно особенный день, потому, что сегодня мы объявляем активацию выдвинутого командования пятого корпуса в Польше (5-го армейского корпуса США)", - сказала она.

В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что "сегодня мы подтверждаем решение… о расквартировании в Польше выдвинутого командования пятого корпуса".

"Это решение является венцом наших действий, связанных с увеличением присутствия американских войск в Польше", - добавил Блащак.

Он сообщил, что на прошлой неделе США и Польша окончательно согласовали свое соглашение о сотрудничестве в военной сфере. "Это соглашение на десятилетия сформирует то, как будут действовать вооруженные силы на территории Польши", - сказал польский министр.