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Лукашенко назвал Белоруссию "донором безопасности"
Белоруссия и дальше будет решать международные проблемы исключительно мирным путем, готова протянуть руку помощи другим государствам, заявил во вторник... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:08
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко назвал Белоруссию "донором безопасности"

15:08 04.08.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoТрансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белоруссия и дальше будет решать международные проблемы исключительно мирным путем, готова протянуть руку помощи другим государствам, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой, (и с – ред.) нашими соседями, а также странами дальней дуги. Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам", - заявил Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту.
Как ответил глава республики, Минск ни в какие проблемы не "ввязывался", никому не навязывается и не собирается этого делать. "Хотите помощи, видите эту помощь от нас – пожалуйста, мы поможем", - сказал Лукашенко.
По его мнению, белорусы прожили годы независимости "не впустую, не зря", им будет что сказать своим детям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
14:22
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Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями, а в трудную годину стали донором безопасности для нашего европейского дома.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

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