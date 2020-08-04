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В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
Власти Лиссабона предложили собственникам жилья сдавать квартиры и дома городу, а не туристам через онлайн-сервисы, сообщает "Европульс". РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:29
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туристы, португалия, туризм, новости - туризм, лиссабон (город)

В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам

16:29 04.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Лиссабона предложили собственникам жилья сдавать квартиры и дома городу, а не туристам через онлайн-сервисы, сообщает "Европульс".
Эти меры могут избавить горожан от толп туристов в жилых кварталах, а домовладельцы будут получать более стабильный доход, считают чиновники.
Власти обязуются найти арендаторов через программу доступного жилья для молодежи и малообеспеченных семей.
Доход от такой сделки для арендодателя ниже, чем если бы он постоянно сдавал жилье путешественникам на короткий срок. За однокомнатную квартиру он может получать до 450 евро в месяц, за квартиру побольше или дом – не больше тысячи евро в месяц. Зато участник программы освобождается от налогов.
Многие европейские города в последние годы страдают от многочисленных гостей. Жители центральных районов жалуются, что отдыхающие не считаются с потребностями горожан: шумят по ночам, оставляют мусор. В то же время, краткосрочная аренда приносит собственникам больший доход. Сейчас в Лиссабоне туристам сдается около 25 тысяч квартир.
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21 августа 2019, 08:00Туризм
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