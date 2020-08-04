В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Лиссабона предложили собственникам жилья сдавать квартиры и дома городу, а не туристам через онлайн-сервисы, Власти Лиссабона предложили собственникам жилья сдавать квартиры и дома городу, а не туристам через онлайн-сервисы, сообщает "Европульс".

Эти меры могут избавить горожан от толп туристов в жилых кварталах, а домовладельцы будут получать более стабильный доход, считают чиновники.

Власти обязуются найти арендаторов через программу доступного жилья для молодежи и малообеспеченных семей.

Доход от такой сделки для арендодателя ниже, чем если бы он постоянно сдавал жилье путешественникам на короткий срок. За однокомнатную квартиру он может получать до 450 евро в месяц, за квартиру побольше или дом – не больше тысячи евро в месяц. Зато участник программы освобождается от налогов.