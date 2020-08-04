https://ria.ru/20200804/1575354186.html
В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
Власти Лиссабона предложили собственникам жилья сдавать квартиры и дома городу, а не туристам через онлайн-сервисы, сообщает "Европульс". РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:29
2020-08-04T16:29
туристы
португалия
туризм
туризм
новости - туризм
лиссабон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1400x0_80_0_0_bfc3e664e95324b8406e1058c630a9fc.jpg
https://ria.ru/20190821/1557051254.html
португалия
лиссабон (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1400x0_80_0_0_bfc3e664e95324b8406e1058c630a9fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_224:0:2955:2048_1400x0_80_0_0_1935884bdf4d343f5b29c034ebee2e92.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_565:0:2613:2048_1400x0_80_0_0_bb3d724ef5997b2f6bf7f1ed11328afd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, португалия, туризм, новости - туризм, лиссабон (город)
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.
Власти Лиссабона предложили собственникам жилья сдавать квартиры и дома городу, а не туристам через онлайн-сервисы, сообщает
"Европульс".
Эти меры могут избавить горожан от толп туристов в жилых кварталах, а домовладельцы будут получать более стабильный доход, считают чиновники.
Власти обязуются найти арендаторов через программу доступного жилья для молодежи и малообеспеченных семей.
Доход от такой сделки для арендодателя ниже, чем если бы он постоянно сдавал жилье путешественникам на короткий срок. За однокомнатную квартиру он может получать до 450 евро в месяц, за квартиру побольше или дом – не больше тысячи евро в месяц. Зато участник программы освобождается от налогов.
Многие европейские города в последние годы страдают от многочисленных гостей. Жители центральных районов жалуются, что отдыхающие не считаются с потребностями горожан: шумят по ночам, оставляют мусор. В то же время, краткосрочная аренда приносит собственникам больший доход. Сейчас в Лиссабоне туристам сдается около 25 тысяч квартир.