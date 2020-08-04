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В ЛДПР предложили давать скидки на обучение за хорошую успеваемость
Депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, Василий Власов и Антон Морозов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности вузов давать скидку на... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:35
василий власов
антон морозов
образование - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
василий власов, антон морозов, образование - общество

В ЛДПР предложили давать скидки на обучение за хорошую успеваемость

14:35 04.08.2020
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© Рамиль СитдиковУчастники съезда партии ЛДПР
Участники съезда партии ЛДПР
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, Василий Власов и Антон Морозов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности вузов давать скидку на обучение студентам - "платникам" за хорошую успеваемость, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагаются в 101 статью федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
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В пояснительной записке отмечается, что проект разработан для снижения финансовой нагрузки на студентов и стимулирования к успешной учебе.
"Законопроектом вводится обязанность государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования предоставлять скидки по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, не имеющим академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, успешно прошедшим промежуточную аттестацию за прошедший год обучения, и по другим основаниям", - говорится в документе.
Предполагается, что порядок предоставления таких скидок будет определяться вузом самостоятельно.
Депутаты отмечают, что по действующему законодательству предусмотрена только одна мера поощрения студентов - "платников" за отличную успеваемость, - перевод с платного обучения на бесплатное в случае наличия свободных мест, однако этим поощрением могут воспользоваться единицы, поскольку вакантные бюджетные места освобождаются редко.
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Василий ВласовАнтон МорозовОбразование - Общество
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