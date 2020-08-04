https://ria.ru/20200804/1575353719.html
В ЛДПР предложили давать скидки на обучение за хорошую успеваемость
Депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, Василий Власов и Антон Морозов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности вузов давать скидку на... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:35
2020-08-04T14:35
василий власов
антон морозов
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_0:127:2724:1659_1400x0_80_0_0_e6b043ff1638aff336f7f3efa7076f47.jpg
https://ria.ru/20200802/1575272368.html
https://na.ria.ru/20200731/1575228391.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_0:127:2724:1659_1400x0_80_0_0_e6b043ff1638aff336f7f3efa7076f47.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_172:0:2552:1785_1400x0_80_0_0_84158c7a41ab5489ac29e47ff5d3580e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_470:0:2255:1785_1400x0_80_0_0_85c17e2408ea10db34671080dc1f7256.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий власов, антон морозов, образование - общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, Василий Власов
и Антон Морозов
внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности вузов давать скидку на обучение студентам - "платникам" за хорошую успеваемость, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагаются в 101 статью федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
В пояснительной записке отмечается, что проект разработан для снижения финансовой нагрузки на студентов и стимулирования к успешной учебе.
"Законопроектом вводится обязанность государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования предоставлять скидки по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, не имеющим академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, успешно прошедшим промежуточную аттестацию за прошедший год обучения, и по другим основаниям", - говорится в документе.
Предполагается, что порядок предоставления таких скидок будет определяться вузом самостоятельно.
Депутаты отмечают, что по действующему законодательству предусмотрена только одна мера поощрения студентов - "платников" за отличную успеваемость, - перевод с платного обучения на бесплатное в случае наличия свободных мест, однако этим поощрением могут воспользоваться единицы, поскольку вакантные бюджетные места освобождаются редко.