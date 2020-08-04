В ЛДПР предложили давать скидки на обучение за хорошую успеваемость

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, Депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, Василий Власов Антон Морозов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности вузов давать скидку на обучение студентам - "платникам" за хорошую успеваемость, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагаются в 101 статью федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан для снижения финансовой нагрузки на студентов и стимулирования к успешной учебе.

"Законопроектом вводится обязанность государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования предоставлять скидки по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, не имеющим академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, успешно прошедшим промежуточную аттестацию за прошедший год обучения, и по другим основаниям", - говорится в документе.

Предполагается, что порядок предоставления таких скидок будет определяться вузом самостоятельно.