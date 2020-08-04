Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Десантником"

На комбинате отметили, что этот самородок стал седьмым по счету в добычном сезоне 2020 года. Его предшественник – самородок "Флотский" нашли в канун Дня военно-морского флота. Профессиональный праздник медиков подарил имя самородку "Гиппократ". День России ознаменовался рекордной находкой сразу трёх янтарных рекордсменов, которые получили названия "Россиянин-2020", "Россиянка-2020" и "Янтаренок".

Калининградский янтарный комбинат - сегодня единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала. Он образован в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 2013 года комбинат передан под управление Госкорпорации "Ростех". Расположен в поселке Янтарном, где сосредоточено около 90% разведанных мировых запасов янтаря. В 2019 году через электронную торговую площадку АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков было продано более 467 тонн янтаря на сумму свыше 3 миллиардов рублей.