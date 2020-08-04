Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Десантником"

КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Янтарный самородок массой больше 1,2 килограмма, найденный специалистами калининградского янтарного комбината, назвали "Десантником" в честь Дня воздушно-десантных войск, рассказали журналистам в пресс-службе предприятия.
"В коллекционном собрании калининградского янтарного комбината – очередное пополнение. Вечером в понедельник добыт янтарный самородок весом 1218 граммов. Уникальный экземпляр овальной формы получил название "Десантник" в честь Дня Военно-воздушных сил России, который отмечался накануне, 2 августа", - сказали на пресс-службе.
На комбинате отметили, что этот самородок стал седьмым по счету в добычном сезоне 2020 года. Его предшественник – самородок "Флотский" нашли в канун Дня военно-морского флота. Профессиональный праздник медиков подарил имя самородку "Гиппократ". День России ознаменовался рекордной находкой сразу трёх янтарных рекордсменов, которые получили названия "Россиянин-2020", "Россиянка-2020" и "Янтаренок".
Самородками называются янтарные образования весом свыше одного килограмма. Все добытые в Приморском карьере самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.
Калининградский янтарный комбинат - сегодня единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала. Он образован в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 2013 года комбинат передан под управление Госкорпорации "Ростех". Расположен в поселке Янтарном, где сосредоточено около 90% разведанных мировых запасов янтаря. В 2019 году через электронную торговую площадку АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков было продано более 467 тонн янтаря на сумму свыше 3 миллиардов рублей.