Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575352659.html
Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Десантником"
Янтарный самородок массой больше 1,2 килограмма, найденный специалистами калининградского янтарного комбината, назвали "Десантником" в честь Дня... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:17
россия
ростех
калининградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575352185_50:0:975:520_1400x0_80_0_0_26f85765b308bc89f4be51a3fc664d77.jpg
https://ria.ru/20200725/1574906802.html
россия
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575352185_50:0:975:520_1400x0_80_0_0_26f85765b308bc89f4be51a3fc664d77.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575352185_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_25db1f591669ccc62e5cd8a0fae976fa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575352185_135:0:903:768_1400x0_80_0_0_9fc858d108394747519eee4c50578bf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ростех, калининградская область, общество

Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Десантником"

14:17 04.08.2020
141
© Фото : Калининградский янтарный комбинатЯнтарный самородок массой больше 1,2 килограмма, названный "Десантником" в честь Дня воздушно-десантных войск
Янтарный самородок массой больше 1,2 килограмма, названный Десантником в честь Дня воздушно-десантных войск
© Фото : Калининградский янтарный комбинат
КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Янтарный самородок массой больше 1,2 килограмма, найденный специалистами калининградского янтарного комбината, назвали "Десантником" в честь Дня воздушно-десантных войск, рассказали журналистам в пресс-службе предприятия.

"В коллекционном собрании калининградского янтарного комбината – очередное пополнение. Вечером в понедельник добыт янтарный самородок весом 1218 граммов. Уникальный экземпляр овальной формы получил название "Десантник" в честь Дня Военно-воздушных сил России, который отмечался накануне, 2 августа", - сказали на пресс-службе.

На комбинате отметили, что этот самородок стал седьмым по счету в добычном сезоне 2020 года. Его предшественник – самородок "Флотский" нашли в канун Дня военно-морского флота. Профессиональный праздник медиков подарил имя самородку "Гиппократ". День России ознаменовался рекордной находкой сразу трёх янтарных рекордсменов, которые получили названия "Россиянин-2020", "Россиянка-2020" и "Янтаренок".
Самородками называются янтарные образования весом свыше одного килограмма. Все добытые в Приморском карьере самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.
Янтарный самородок Флотский, добытый в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината
25 июля, 12:57
Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Флотским"
Калининградский янтарный комбинат - сегодня единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала. Он образован в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 2013 года комбинат передан под управление Госкорпорации "Ростех". Расположен в поселке Янтарном, где сосредоточено около 90% разведанных мировых запасов янтаря. В 2019 году через электронную торговую площадку АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков было продано более 467 тонн янтаря на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
300000
Обсудить 0
РоссияРостехКалининградская областьОбщество
Рекомендуем
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Роспотребнадзор дал рекомендации по прививке от гриппа
Проект реновации Морозовского городка в Твери
Реновация "Морозовского городка" стартует в Твери
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Подсчет результатов электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Власти Москвы опровергли сообщение о продаже данных избирателей в сети
Владимир Жириновский
Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
Студент СВФУ Айаан Местников поднял Знамя Победы на самой высокой точке Якутии
Якутяне подняли символ Победы на самую высокую гору северо-востока России
Геннадий Онищенко
Онищенко отметил увеличение коллективной дозы облучения россиян из-за КТ
Анастасия Волочкова
Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
Электронное табло с курсами валют в Москве
Официальный курс евро на среду снизился на 72 копейки
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Медсестра в прививочном кабинете
Добровольцы получат вакцину от COVID-19 дважды
Владелица мастерской кукольных домиков из Домодедово Александра Закирова
Домик для дочки: семейная мастерская после пандемии стала бизнесом
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
Медицинские работники готовят пациента к проведению компьютерной томографии
Онищенко призвал быть осторожней с КТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния