https://ria.ru/20200804/1575352570.html
Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео
РЕН ТВ опубликовал видео нападения на замгендиректора Ивантеевского хлебокомбината в подмосковном городе Пушкино. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:15
2020-08-04T14:44
московская область (подмосковье)
ивантеевка
происшествия
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https://ria.ru/20190121/1549648581.html
1
московская область (подмосковье)
ивантеевка
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия