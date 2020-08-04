Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575352570.html
Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео
РЕН ТВ опубликовал видео нападения на замгендиректора Ивантеевского хлебокомбината в подмосковном городе Пушкино. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:44
московская область (подмосковье)
ивантеевка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575352404_0:102:837:573_1400x0_80_0_0_479b262531650dbb3077260931cb2c79.png
https://ria.ru/20190121/1549648581.html
1
московская область (подмосковье)
ивантеевка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575352404_0:102:837:573_1400x0_80_0_0_479b262531650dbb3077260931cb2c79.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575352404_0:24:837:652_1400x0_80_0_0_219fb8e5b99208e2097880ea14ca1814.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575352404_168:0:837:669_1400x0_80_0_0_86d0f49a9fa54293190be2e28aa4c052.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия

Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео

14:15 04.08.2020 (обновлено: 14:44 04.08.2020)
4552
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео нападения на замгендиректора Ивантеевского хлебокомбината в подмосковном городе Пушкино.
На кадрах видно, что злоумышленник поджидал потерпевшую на парковке супермаркета. Когда она подошла к автомобилю, мужчина облил ее кислотой и скрылся.
Сразу после нападения женщина побежала в сторону магазина за помощью.
Сейчас она находится в больнице с химическим ожогом.
В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство взяло расследование на контроль. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшего ищут.
Стоп-кадр видеозаписи офиса микрозаймов в Калужской области, на котором виден момент нападения на сотрудницу финансово-кредитной организации
21 января 2019, 12:15
Женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой
4236899
Обсудить 1
Московская область (Подмосковье)ИвантеевкаПроисшествия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
В Подмосковье ужесточили контроль масочного режима
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Пола Уилана перевели в колонию в Мордовии
Паспорт гражданина Российской Федерации
АТОР назвала условия получения шенгенской визы
Военнослужащие Республики Беларусь
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока — 2"
Александр Лысенко
"У него связи": 18-летнего угонщика из Екатеринбурга взяли под госзащиту
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины "Вектора" от COVID-19
Нашивки на военную форму для призывников
Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих
Телеведущий Александр Гордон
Александр Гордон развелся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния