Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП

"Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание. Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло. Рассчитываю, что Михаил признает вину и понесет наказание", - написал Жириновский в Twitter.