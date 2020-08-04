Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что признание вины в ДТП актера Михаила Ефремова — это его долг.
Суд неделю назад уже откладывал на один день предварительное слушание дела из-за неявки адвокатов Ефремова, в том числе Эльмана Пашаева, они не могли участвовать в процессе из-за занятости в других делах. В четверг Пресненский суд Москвы решил, что 5 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении актера. Пашаев заявил, что и 5 августа прийти не сможет.
"Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание. Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло. Рассчитываю, что Михаил признает вину и понесет наказание", - написал Жириновский в Twitter.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
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