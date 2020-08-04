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Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что признание вины в ДТП актера Михаила Ефремова — это его долг. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:53
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
лдпр
владимир жириновский
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП

13:53 04.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что признание вины в ДТП актера Михаила Ефремова — это его долг.
Суд неделю назад уже откладывал на один день предварительное слушание дела из-за неявки адвокатов Ефремова, в том числе Эльмана Пашаева, они не могли участвовать в процессе из-за занятости в других делах. В четверг Пресненский суд Москвы решил, что 5 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении актера. Пашаев заявил, что и 5 августа прийти не сможет.

"Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание. Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло. Рассчитываю, что Михаил признает вину и понесет наказание", - написал Жириновский в Twitter.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
1 августа, 23:19
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваПроисшествия
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