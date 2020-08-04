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Ленинградская область
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В Ленобласти дан старт всеобщей диспансеризации
В Ленинградской области дан старт всеобщей акции "Ленинградское здоровье", которая компенсирует жителям вынужденные простои "плановой" медицины в период... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:34
ленинградская область
александр дрозденко
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353
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60
александр дрозденко

В Ленобласти дан старт всеобщей диспансеризации

13:34 04.08.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. В Ленинградской области дан старт всеобщей акции "Ленинградское здоровье", которая компенсирует жителям вынужденные простои "плановой" медицины в период коронавирусной пандемии, заявил губернатор Александр Дрозденко во время торжественной церемонии начала акции.
По его словам, в течение августа 67 мобильных медицинских комплексов проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах региона. Таким образом запланировано более тысячи выездов.
"Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмотры, чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пандемии. Составляем своеобразную медицинскую карту региона, она даст нам общее видение ситуации, какое же всё-таки здоровье у наших жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения", - заявил глава региона.
Графики выездов составят межрайонные больницы и районные администрации. Помимо измерений температуры, давления, в мобильных комплексах можно будет сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела COVID-19 с использованием экспресс-систем.
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"Мы будем работать больше месяца, но понимаем, что всё равно не охватим большую часть населения. Для нас очень важно, что это очень большая и глубокая выборка здоровья. Причём мы будет смотреть не только на показания крови и тест на антитела, - пояснил Дрозденко. - Все амбулатории оборудованы wi-fi и все снимки оперативно будут доставлены врачам специалистам в больницы".
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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