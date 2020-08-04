В Ленобласти дан старт всеобщей диспансеризации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. В Ленинградской области дан старт всеобщей акции "Ленинградское здоровье", которая компенсирует жителям вынужденные простои "плановой" медицины в период коронавирусной пандемии, заявил губернатор . В Ленинградской области дан старт всеобщей акции "Ленинградское здоровье", которая компенсирует жителям вынужденные простои "плановой" медицины в период коронавирусной пандемии, заявил губернатор Александр Дрозденко во время торжественной церемонии начала акции.

По его словам, в течение августа 67 мобильных медицинских комплексов проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах региона. Таким образом запланировано более тысячи выездов.

"Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмотры, чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пандемии. Составляем своеобразную медицинскую карту региона, она даст нам общее видение ситуации, какое же всё-таки здоровье у наших жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения", - заявил глава региона.

Графики выездов составят межрайонные больницы и районные администрации. Помимо измерений температуры, давления, в мобильных комплексах можно будет сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела COVID-19 с использованием экспресс-систем.