Ученые предупредили о более мощной второй волне COVID-19 в Великобритании

ЛОНДОН, 4 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Вторая волна коронавируса в Вторая волна коронавируса в Великобритании предстоящей зимой может быть в два раза мощнее, если власти осенью откроют школы и не будет внедрена более эффективная система тестирования и отслеживания. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Ученые смоделировали различных шесть сценариев распространения коронавируса в осенне-зимний сезон с учетом того, как будут открываться школы – на полный или неполный рабочий день, а также с учетом распределения посещения школ учащимися в разные дни недели.

Британия могла бы избежать второй волны распространения коронавируса при полном открытии школ, если бы было отслежено 68% контактов, протестировано и изолировано 75% населения, имеющего симптомы COVID-19. При частичном открытии школ следовало бы протестировать 65% населения с симптомами. При отслеживании 40% контактов, следует протестировать и отследить 87% населения с симптомами при полном открытии школ и 75% населения при частичном открытии школ.

"Если уровень диагностики и отслеживания контактов упадет ниже этого уровня среди населения Великобритании, повторное открытие школ вместе с постепенным ослаблением ограничительных мер, вероятно, приведет ко второй волне, которая достигнет максимума в декабре 2020 года, если школы будут работать на полную ставку, и в сентябре и феврале 2021 года, если в сентябре школы откроются частично", - говорится в исследовании.

Однако при любом из указанных сценариев недостаточный контроль и тестирование могут привести к тому, что коэффициент распространения коронавируса R может превысить 1, что будет означать рост инфицирования, а вторая волна в 2–2,3 раза превысит уровень первой волны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в конце июля заявлял, что открытие школ в начале сентября является национальным приоритетом для правительства. Из-за увеличения распространения COVID-19 в июле британские власти приостановили дальнейшее смягчение карантинных мер.

Число инфицированных коронавирусом в Соединенном Королевстве превышает 305 тысяч человек, количество умерших превысило 46 тысяч.