https://ria.ru/20200804/1575349718.html
Лукашенко заявил, что на предстоящих выборах нет права на ошибку
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на предстоящих выборах президента у граждан республики "нет права на ошибку". РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:31
2020-08-04T13:47
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575348327.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_0:0:2773:1561_1400x0_80_0_0_f21f49a213b92086bcc4cfda568a102b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, в мире