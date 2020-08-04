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Депутат оценил заявление Лукашенко о партнерских отношениях
Заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва променяла братские отношения с Минском на партнерские, может быть намеком на все существующие... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:54
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
леонид калашников
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, леонид калашников, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Депутат оценил заявление Лукашенко о партнерских отношениях

13:12 04.08.2020 (обновлено: 13:54 04.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва променяла братские отношения с Минском на партнерские, может быть намеком на все существующие экономические споры с Россией, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ поменяла братские отношения с Минском на партнерские.
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"Я думаю, что это намек на все экономические "бодания", в этом смысле намек на то, что Евразийский союз, который возник уже после союзничества, некоторым образом заменяет экономические отношения между двумя нашими странами. На самом деле это обосновано, и его слова, я считаю, они тоже обоснованы", - сказал Калашников РИА Новости.

По мнению депутата, это может быть "определенной обидой", однако с другой стороны Россия не может "вычленять" кого-то одного из евразийского пространства и давать преференцию одной стране просто так.
"Нам здесь же немедленно скажет и Казахстан, это неправильно", - отметил Калашников.
По словам депутата, Белоруссия благодаря Евразийскому экономическому союзу, не только Союзному государству, благодаря общему рынку увеличила свой товарооборот на 30%.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияЛеонид КалашниковАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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4 августа, 13:30
aalekseevan
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