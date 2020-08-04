Депутат оценил заявление Лукашенко о партнерских отношениях

"Я думаю, что это намек на все экономические "бодания", в этом смысле намек на то, что Евразийский союз, который возник уже после союзничества, некоторым образом заменяет экономические отношения между двумя нашими странами. На самом деле это обосновано, и его слова, я считаю, они тоже обоснованы", - сказал Калашников РИА Новости.