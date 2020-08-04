https://ria.ru/20200804/1575347874.html
Белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна исчерпала лимиты "революций и разрушений" в прошлом веке, никакого передела собственности не будет. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:03
2020-08-04T13:03
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_9ca9042fa80753a39494d22d4f95600a.jpg
https://ria.ru/20200804/1575322050.html
https://ria.ru/20200804/1575336184.html
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_9ca9042fa80753a39494d22d4f95600a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_e62e6db8a91503cf665525fc216491f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_897:0:2944:2047_1400x0_80_0_0_41ca77f7e589df80a80c69e01455ff43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что страна исчерпала лимиты "революций и разрушений" в прошлом веке, никакого передела собственности не будет.
"Путь "разрушить до основания, а затем" - не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
Он отметил, что белорусский путь реформ - это "терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях".
"Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформа - это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный. Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас, поэтому держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать", - сказал белорусский лидер.