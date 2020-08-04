Белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений, заявил Лукашенко

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна исчерпала лимиты "революций и разрушений" в прошлом веке, никакого передела собственности не будет.

"Путь "разрушить до основания, а затем" - не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

Он отметил, что белорусский путь реформ - это "терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях".