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Белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна исчерпала лимиты "революций и разрушений" в прошлом веке, никакого передела собственности не будет. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:03
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений, заявил Лукашенко

13:03 04.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна исчерпала лимиты "революций и разрушений" в прошлом веке, никакого передела собственности не будет.
"Путь "разрушить до основания, а затем" - не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Он отметил, что белорусский путь реформ - это "терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях".
"Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформа - это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный. Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас, поэтому держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать", - сказал белорусский лидер.
Предвыборная агитация в Минске
10:05
На выборах президента Белоруссии началось досрочное голосование
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