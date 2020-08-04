Мосгорсуд оставил в силе решение по делу о пожаре в доме Майкла Калви

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании более 46 миллионов рублей по иску американского инвестора Майкла Калви к строительной компании из-за пожара в его квартире в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде.
Пожар в доме на Большой Дмитровке произошел в июне 2018 года. Тогда в квартире семья Калви еще не жила - заканчивался ремонт. Одновременно управляющая компания занималась работами на террасе, которая является крышей квартиры, расположенной этажом ниже. Во время дождя крыша протекала, поэтому она прислала работников укрепить ее. Работы велись с использованием газовой горелки, в какой-то момент случился пожар, после чего квартиру пришлось восстанавливать и начинать ремонт заново. В отношении рабочих возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", но они скрылись от следствия. Нанявшая их компания просила не удовлетворять иск, ссылаясь на то, что самого момента возгорания никто не видел, а в помещениях дома были и другие люди, кроме рабочих.
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В иске Калви требовал возместить почти 57 миллионов рублей. Иск был удовлетворён частично: суд постановил взыскать с ООО "Вуд-Стайл" более 46 миллионов рублей, а также расходы на экспертизу и госпошлину. Это решение обжаловали обе стороны: представитель Калви просил увеличить сумму, а строительной компании - отказать в требованиях.
"Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила решение первой инстанции без изменения, обе жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.
Рассмотрение иска началось в марте прошлого года, уже после того, как Калви арестовали по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
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