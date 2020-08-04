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Мосгорсуд оставил в силе решение по делу о пожаре в доме Майкла Калви
Мосгорсуд признал законным решение о взыскании более 46 миллионов рублей по иску американского инвестора Майкла Калви к строительной компании из-за пожара в его РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:45
россия
майкл калви
дело bаring vostok
происшествия
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353
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, происшествия

Мосгорсуд оставил в силе решение по делу о пожаре в доме Майкла Калви

12:45 04.08.2020
183
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Baring Vostok Майкл Калви в суде
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании более 46 миллионов рублей по иску американского инвестора Майкла Калви к строительной компании из-за пожара в его квартире в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде.
Пожар в доме на Большой Дмитровке произошел в июне 2018 года. Тогда в квартире семья Калви еще не жила - заканчивался ремонт. Одновременно управляющая компания занималась работами на террасе, которая является крышей квартиры, расположенной этажом ниже. Во время дождя крыша протекала, поэтому она прислала работников укрепить ее. Работы велись с использованием газовой горелки, в какой-то момент случился пожар, после чего квартиру пришлось восстанавливать и начинать ремонт заново. В отношении рабочих возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", но они скрылись от следствия. Нанявшая их компания просила не удовлетворять иск, ссылаясь на то, что самого момента возгорания никто не видел, а в помещениях дома были и другие люди, кроме рабочих.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде
11 апреля 2019, 18:23
Дело Майкла Калви
В иске Калви требовал возместить почти 57 миллионов рублей. Иск был удовлетворён частично: суд постановил взыскать с ООО "Вуд-Стайл" более 46 миллионов рублей, а также расходы на экспертизу и госпошлину. Это решение обжаловали обе стороны: представитель Калви просил увеличить сумму, а строительной компании - отказать в требованиях.
"Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила решение первой инстанции без изменения, обе жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.
Рассмотрение иска началось в марте прошлого года, уже после того, как Калви арестовали по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Статуя Фемиды
2 апреля, 09:58
Суд перенес рассмотрение исков "Восточного" к Evison и Калви
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РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokПроисшествия
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