Мосгорсуд оставил в силе решение по делу о пожаре в доме Майкла Калви

Пожар в доме на Большой Дмитровке произошел в июне 2018 года. Тогда в квартире семья Калви еще не жила - заканчивался ремонт. Одновременно управляющая компания занималась работами на террасе, которая является крышей квартиры, расположенной этажом ниже. Во время дождя крыша протекала, поэтому она прислала работников укрепить ее. Работы велись с использованием газовой горелки, в какой-то момент случился пожар, после чего квартиру пришлось восстанавливать и начинать ремонт заново. В отношении рабочих возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", но они скрылись от следствия. Нанявшая их компания просила не удовлетворять иск, ссылаясь на то, что самого момента возгорания никто не видел, а в помещениях дома были и другие люди, кроме рабочих.