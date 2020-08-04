Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200804/1575345860.html
В Южной Корее рассказали о побочных эффектах от "Ремдесивира"
Четверо из 106 пациентов с COVID-19 в Южной Корее, принимавшие американское экспериментальное лекарство "Ремдесивир" (Remdesivir), получили побочные явления,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155487/24/1554872489_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_4b0f2b4943fc9588bd928e7c22e42415.jpg
https://ria.ru/20200724/1574884208.html
южная корея
сеул
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155487/24/1554872489_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_4b0f2b4943fc9588bd928e7c22e42415.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155487/24/1554872489_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_a259ccf8c9b31e262ff2cb9bb9d2f68f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155487/24/1554872489_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_59a8b89bc2f69f7d69694d8619c82039.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, южная корея, сеул, сша, в мире

В Южной Корее рассказали о побочных эффектах от "Ремдесивира"

12:35 04.08.2020
1044
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
ТОКИО, 4 авг - РИА Новости. Четверо из 106 пациентов с COVID-19 в Южной Корее, принимавшие американское экспериментальное лекарство "Ремдесивир" (Remdesivir), получили побочные явления, такие как увеличение печени и сыпь на коже, сообщило во вторник из Сеула информационное агентство Ренхап.
Лекарство, разработанное корпорацией Gilead Sciences в США для пациентов с лихорадкой Эбола, было одобрено правительством Южной Кореи в попытках лечения больных с COVID-19 в критическом состоянии с начала июля.
Агентство приводит слова представителя противоэпидемического штаба Южной Кореи о том, что "Ремдесивир" давали в основном престарелым людям с уже имеющимися первичными заболеваниями. Причем, только сейчас ученые в Южной Корее попытаются выявить реальную эффективность этого лекарства.
Противоэпидемический штаб в Южной Корее сообщил также, что в 33 больницах страны "Ремдесивир" давали пациентам, к которым применяли  экстракорпоральную мембранную оксигенацию - процедуру использования искусственного сердца и легкого для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.
Коронавирус
24 июля, 18:11РИА Наука
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Лекарство на начальном этапе было предоставлено Gilead Sciences бесплатно Южной Корее, которая планирует начать переговоры о закупках дополнительной партии "Ремдесивира". Пациенты в Южной Корее, как отмечает Ренхап, не должны платить за лечение этим препаратом, поскольку государство покрывает такие расходы.
Пациентам с COVID-19 там назначают шесть ампул "Ремдесивира" на пять дней, что обходится в 2340 долларов на человека. При необходимости прием лекарства продлевают еще на пять дней.
Во вторник в Южной Корее выявлено 34 новых случая COVID-19, а число инфицированных вирусом жителей этой страны с начала пандемии увеличилось до 14 423 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
105040
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поделился рецептом борьбы с коронавирусом
Лукашенко
Лукашенко назвал крупнейшие экономики мира
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Глава Крыма призвал бизнес не наживаться на туристах
Сергей Железняк
В Госдуме ответили на заявления премьера Польши о "Северном потоке — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о еще одном отряде, переброшенном в Белоруссию
Полиция
Источник рассказал о женщине, которую облили кислотой в Подмосковье
Стенд Национального университета Высшая школа экономики
В ВШЭ заявили об отсутствии информации о родственных связях абитуриентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Эксперт назвал послание Лукашенко к народу "весьма противоречивым"
Автомобиль скорой помощи в Берлине
В Германии рассказали об опасности второй волны коронавируса
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев ответил на претензии Польши по "Северному потоку — 2"
Телеведущий Александр Гордон
Александр Гордон развелся
Медицинские работники готовят пациента к проведению компьютерной томографии
Онищенко призвал быть осторожней с КТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния