В Южной Корее рассказали о побочных эффектах от "Ремдесивира"

ТОКИО, 4 авг - РИА Новости. Четверо из 106 пациентов с COVID-19 в Четверо из 106 пациентов с COVID-19 в Южной Корее , принимавшие американское экспериментальное лекарство "Ремдесивир" (Remdesivir), получили побочные явления, такие как увеличение печени и сыпь на коже, сообщило во вторник из Сеула информационное агентство Ренхап

Лекарство, разработанное корпорацией Gilead Sciences в США для пациентов с лихорадкой Эбола, было одобрено правительством Южной Кореи в попытках лечения больных с COVID-19 в критическом состоянии с начала июля.

Агентство приводит слова представителя противоэпидемического штаба Южной Кореи о том, что "Ремдесивир" давали в основном престарелым людям с уже имеющимися первичными заболеваниями. Причем, только сейчас ученые в Южной Корее попытаются выявить реальную эффективность этого лекарства.

Противоэпидемический штаб в Южной Корее сообщил также, что в 33 больницах страны "Ремдесивир" давали пациентам, к которым применяли экстракорпоральную мембранную оксигенацию - процедуру использования искусственного сердца и легкого для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Лекарство на начальном этапе было предоставлено Gilead Sciences бесплатно Южной Корее, которая планирует начать переговоры о закупках дополнительной партии "Ремдесивира". Пациенты в Южной Корее, как отмечает Ренхап, не должны платить за лечение этим препаратом, поскольку государство покрывает такие расходы.

Пациентам с COVID-19 там назначают шесть ампул "Ремдесивира" на пять дней, что обходится в 2340 долларов на человека. При необходимости прием лекарства продлевают еще на пять дней.

Во вторник в Южной Корее выявлено 34 новых случая COVID-19, а число инфицированных вирусом жителей этой страны с начала пандемии увеличилось до 14 423 человек.