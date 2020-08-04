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Распространение нового коронавируса
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Филиппины обновили рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Минздрав Филиппин зарегистрировал за сутки рекордные 6 352 случая заражения коронавирусом в стране, обще число заболевших превысило 112,5 тысячи, говорится в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
филиппины
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353
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коронавирус covid-19, филиппины, в мире

Филиппины обновили рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

12:06 04.08.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМедицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины
Медицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Медицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минздрав Филиппин зарегистрировал за сутки рекордные 6 352 случая заражения коронавирусом в стране, обще число заболевших превысило 112,5 тысячи, говорится в ежедневном отчете, опубликованном в Facebook ведомства.
По данным минздрава, за последние сутки были зафиксированы 11 летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 112 593 человека, скончались 2 115 пациентов с COVID-19.
Согласно отчету ведомства, число вылечившихся от коронавируса за последние сутки выросло на 240 человек. Общее число излечившихся составляет 66 049.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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