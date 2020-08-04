https://ria.ru/20200804/1575343693.html
Филиппины обновили рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Минздрав Филиппин зарегистрировал за сутки рекордные 6 352 случая заражения коронавирусом в стране, обще число заболевших превысило 112,5 тысячи, говорится в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:06
2020-08-04T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
филиппины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, филиппины, в мире
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минздрав Филиппин зарегистрировал за сутки рекордные 6 352 случая заражения коронавирусом в стране, обще число заболевших превысило 112,5 тысячи, говорится в ежедневном отчете, опубликованном в Facebook ведомства.
По данным минздрава, за последние сутки были зафиксированы 11 летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 112 593 человека, скончались 2 115 пациентов с COVID-19.
Согласно отчету ведомства, число вылечившихся от коронавируса за последние сутки выросло на 240 человек. Общее число излечившихся составляет 66 049.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.