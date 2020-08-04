Эксперт оценил заявление премьера Польши о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Заявления Варшавы об отсутствии антироссийских настроений - это попытка оправдать свою позицию, европейским политикам известно о русофобских настроениях польских политиков, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока 2". По мнению Польши, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".
"Безусловно, это попытка оправдать свою позицию. Дело в том, что в Западной Европе уже давно убедились в том, что в Польше русофобия имеет место быть, и поэтому очень часто, когда польские политики пытаются приготовить некие решения, касающиеся интересов Москвы, то так или иначе они начинают оговариваться, что никакой русофобии нет и дело не в этом. Это просто привычная для них модель стала", - сказал Офицеров-Бельский в беседе с РИА Новости.
В данном случае дело действительно не в этом, отметил он, но привычка говорить о том, что в Польше нет русофобии, все равно осталась.
Моравецкий также раскритиковал позицию Германии по поводу строительства российского газопровода. Однако это стоит расценивать как элемент конкуренции двух стран, пояснил эксперт.
"По большому счету у Польши есть свои энергетические интересы, и Польша планирует стать при отсутствии собственной добычи небольшим энергетическим хабом в Восточной Европе. Здесь есть еще и стратегическая конкуренция двух стран - Польши и Германии, что заставляет Польшу постоянно выступать с такими заявлениями. Это не проблема энергетической безопасности Европы, это противоборство определенное с Германией и видение того, как энергетическая система Европы должна развиваться", - сказал он.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.