Эксперт оценил заявление премьера Польши о "Северном потоке — 2"

"Безусловно, это попытка оправдать свою позицию. Дело в том, что в Западной Европе уже давно убедились в том, что в Польше русофобия имеет место быть, и поэтому очень часто, когда польские политики пытаются приготовить некие решения, касающиеся интересов Москвы, то так или иначе они начинают оговариваться, что никакой русофобии нет и дело не в этом. Это просто привычная для них модель стала", - сказал Офицеров-Бельский в беседе с РИА Новости.