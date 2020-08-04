МИД Китая призвал Трампа "не открывать ящик Пандоры" покупкой TikTok

"Если следовать этой ошибочной логике США, любая страна может под предлогом защиты национальной безопасности принимать аналогичные меры в отношении любой американской компании. США не нужно открывать ящик Пандоры, иначе будут сами пожинать горькие плоды", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.