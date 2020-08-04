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Онлайн-брифинг замминистра энергетики РФ Антона Инюцына
5 августа в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона ИНЮЦЫНА по итогам заседания Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике, которое проходило 27-28 июля в Москве.
2020-08-04T11:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1575341601.jpg?1596529555
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
анонсы

Онлайн-брифинг замминистра энергетики РФ Антона Инюцына

11:25 04.08.2020
18
5 августа в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона ИНЮЦЫНА по итогам заседания Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике, которое проходило 27-28 июля в Москве.
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В ходе брифинга речь пойдет о дальнейшем расширении деятельности  Платформы энергетических исследований БРИКС, влиянии пандемии COVID-19 на развитие энергетических секторов стран БРИКС, возможностях международного сотрудничества для преодоления последствий пандемии и об обмене опытом в области мер поддержки ТЭК, принимаемых национальными правительствами стран БРИКС.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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