Онлайн-брифинг замминистра энергетики РФ Антона Инюцына

В ходе брифинга речь пойдет о дальнейшем расширении деятельности Платформы энергетических исследований БРИКС, влиянии пандемии COVID-19 на развитие энергетических секторов стран БРИКС, возможностях международного сотрудничества для преодоления последствий пандемии и об обмене опытом в области мер поддержки ТЭК, принимаемых национальными правительствами стран БРИКС.