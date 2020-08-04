https://ria.ru/20200804/1575341081.html
Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:15
2020-08-04T13:54
россия
сергей шойгу
безопасность
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https://ria.ru/20200717/1574482463.html
Nick Prosto Nick
Вот она...очередная вбросовая писанина.
192
angie heart
вот они народные денежки...любая диктатура укрепляет армию..вдруг чего..
191
59
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155142/25/1551422503_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f637de6984410454b7675c22edc7cc5b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность