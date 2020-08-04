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Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:54
россия
сергей шойгу
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, сергей шойгу, безопасность

Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих

11:15 04.08.2020 (обновлено: 13:54 04.08.2020)
101910
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Нашивки на военную форму для призывников. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120.
По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих.
В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц. Министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.
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38928118479243
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РоссияСергей ШойгуБезопасность
Популярные комментарии
Вот она...очередная вбросовая писанина.
4 августа, 11:51
NPNick Prosto Nick
129431451
вот они народные денежки...любая диктатура укрепляет армию..вдруг чего..
4 августа, 11:47
angie heart
119621162
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