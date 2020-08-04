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Онлайн-конференция об отношениях России и ФРГ
10 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о текущем состоянии российско-германских отношений.
2020-08-04T11:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1575341062.jpg?1596528903
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об отношениях России и ФРГ

11:15 04.08.2020
40
10 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о текущем состоянии российско-германских отношений.
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Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- политолог Александр РАР.

12 августа отмечается 50-ая годовщина подписания Московского договора между СССР и ФРГ, который тогда имел принципиальное значение для европейской и международной безопасности, поскольку фиксировал признание европейских территориальных и политических реалий, возникших после Второй мировой войны. Новая "восточная политика" канцлера ФРГ Вилли Брандта и в целом политика разрядки, направленная на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей во главе с СССР и США, приносили реальные плоды. 50 лет назад, несмотря на целый комплекс как политических, так и идеологических противоречий, СССР и страны Запада могли находить точки соприкосновения, заключая взаимовыгодные соглашения. Сегодня у России и Запада другая реальность, и даже экономическая выгода может быть принесена в жертву политической конъюнктуре.

Что сближает сейчас Россию и Германию? Насколько тверда позиция Берлина по вопросу завершения строительства "Северного потока-2"? Есть ли другие российско-германские проекты, которые готов защищать Берлин? Что означает желание президента США вывести часть американских войск из Германии? Почему некоторые политики называют это решение Трампа подарком Кремлю? Как пандемия COVID-19 повлияла на германскую политическую элиту и отношения внутри Евросоюза? 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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