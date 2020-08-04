Онлайн-конференция об отношениях России и ФРГ

- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;- политолог Александр РАР.12 августа отмечается 50-ая годовщина подписания Московского договора между СССР и ФРГ, который тогда имел принципиальное значение для европейской и международной безопасности, поскольку фиксировал признание европейских территориальных и политических реалий, возникших после Второй мировой войны. Новая "восточная политика" канцлера ФРГ Вилли Брандта и в целом политика разрядки, направленная на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей во главе с СССР и США, приносили реальные плоды. 50 лет назад, несмотря на целый комплекс как политических, так и идеологических противоречий, СССР и страны Запада могли находить точки соприкосновения, заключая взаимовыгодные соглашения. Сегодня у России и Запада другая реальность, и даже экономическая выгода может быть принесена в жертву политической конъюнктуре.Что сближает сейчас Россию и Германию? Насколько тверда позиция Берлина по вопросу завершения строительства "Северного потока-2"? Есть ли другие российско-германские проекты, которые готов защищать Берлин? Что означает желание президента США вывести часть американских войск из Германии? Почему некоторые политики называют это решение Трампа подарком Кремлю? Как пандемия COVID-19 повлияла на германскую политическую элиту и отношения внутри Евросоюза?