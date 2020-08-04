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Археологи нашли фрагменты Новодевичьего монастыря времен Бориса Годунова
Ученые Института археологии Российской академии наук нашли фрагменты башни и стены столичного Новодевичьего монастыря, построенные в правление Бориса Годунова;... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:06
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Археологи нашли фрагменты Новодевичьего монастыря времен Бориса Годунова

10:49 04.08.2020 (обновлено: 13:06 04.08.2020)
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© Фото : пресс-служба Института археологииРаскопки в Новодевичьем монастыре
Раскопки в Новодевичьем монастыре
© Фото : пресс-служба Института археологии
Раскопки в Новодевичьем монастыре
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ученые Института археологии Российской академии наук нашли фрагменты башни и стены столичного Новодевичьего монастыря, построенные в правление Бориса Годунова; эта находка позволила понять, как изменялся монастырь с момента его основания до перестройки обители царевной Софьей, сообщила пресс-служба Института археологии.
"Та сказочная архитектура, которой мы привыкли любоваться, - это создание зодчих и художников 1680-1690-х годов, когда обитель перестроила сестра Петра Великого, царевна Софья. Но каким был монастырь в течение почти двух столетий до этого? Нам удалось окончательно решить эту загадку, давно занимавшую историков монастырской жизни, архитектуры и планировки Москвы", - сказал руководитель Новодевичьей экспедиции Института археологии член-корреспондент РАН Леонид Беляев, слова которого приведены в сообщении.
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Новодевичий монастырь был основан 13 (26) мая 1524 года Великим Князем Московским Василием III в память присоединения Смоленска в 1514 году. С первых лет существования монастыря в нем принимали постриг представительницы самых знатных фамилий, включая царских родственниц и царевен: здесь приняла постриг Ирина, сестра Бориса Годунова, и тут же, в Смоленском соборе, он был наречен царем.
Из письменных источников известно, что во время правления Бориса Годунова были обновлены росписи Смоленского собора, для вдовствующей царевны-инокини были построены палаты, получившие название Ирининых. Вероятно, тогда же были поставлены каменные стены, которые, несмотря на разрушения эпохи Смуты, стояли до конца XVII века. При перестройке обители царевна Софья поставила новые, богато украшенные стены с "зубцами" и башни, на которых появились декоративные завершения в виде корон.
"Историки располагают схематическим изображением монастырской ограды на Несвижском плане Москвы, изданном в 1611 году, когда монастырь был полностью разрушен войной Смутного времени. Начиная с 1950-х годов, архитекторы-реставраторы и археологи советской эпохи пытались найти ранние стены монастыря. Увы, результаты был нулевым, и даже появились сомнения в их существовании", — отметил Беляев.
С 2016 года на территории монастыря работает Новодевичья экспедиция Института археологии. Раскопки ведутся в связи с общей программой реставрации обители и подготовкой к празднованию 500-летия монастыря в 2024 году.
Проведенные ранее раскопки позволили установить, что площадь монастыря при Василии III была гораздо меньше, чем в современности. Археологи обнаружили следы рва, окружавшего монастырь, глубиной полтора метра и шириной до 3 метров, и следы стен шириной около 3 метров. Между рвом и стеной лежала очень широкая полоса — около трех метров.
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"Сочетание стены и рвов, а также ее конструкция вызвали множество вопросов: были первые стены, деревянные или каменные? Были ров и стена построены в одно время, или принадлежат разным эпохам?" - отмечается в сообщении.
Ответы на эти вопросы дал обнаруженный сейчас участок стены, сложенной из такого же кирпича, что и стена огромной крепости Смоленска. "Это был фрагмент башни, которую разобрали при строительстве новой ограды во время правления царевны Софьи, но часть ее осталась под завалами строительного мусора. Зачистки открыли примерно половину белокаменного фундамента башни, в подошву которого были вбиты толстые и длинные деревянные колья-сваи: они уплотняли грунт и структурировали кладку, пока раствор не затвердеет", - поясняет пресс-служба Института археологии.
Отверстия от свай, сохранившиеся в песчаном грунте, позволили восстановить план башни. Выяснилось, что угловая башня ограды была граненой и довольно крупной: длина широкой грани превосходит 4 метра, ширина стены башни в основании была близка одной сажени (2,16 метра), а диаметр окружности достигал 10 - 11 метров. Очевидно, фасады башни имели скосы и полувалики - при разборе завалов были обнаружены фигурные кирпичи этих типов.
"Археологи нашли доказательства, что именно эти стены и башни окружали монастырь в середине XVII века: под непотревоженной частью рухнувшей стены, в слое дёрна, были найдены две медные монеты, отчеканенные в десятилетие денежной реформы царя Алексея Михайловича. Они не могли попасть сюда ранее начала чеканки в 1654 году и, скорее всего, были потеряны, пока имели хождение или вскоре после прекращения их чеканки в 1663 году", - отмечается в пресс-релизе.
Раскопки позволили понять, каким был монастырь до его преображения при царевне Софье.
"Стало очевидно, что каменную ограду монастырь получил в эпоху правления Бориса Годунова или чуть ранее, при царе Феодоре. Каменные стены отстоят от линии современных стен примерно на 15-20 метров, и, следовательно, обитель была меньше примерно на две пятых и занимала площадь около 3 гектаров (сейчас площадь монастыря — 5 гектаров). Это означает, что стены монастыря эпохи царевны Софьи - целиком новые и были построены "с нуля", - говорится в сообщении.
Новые стены стоят вне периметра обители XVI века, а местами заняли даже участки монастырской слободы, в том числе край кладбища. Ров по периметру монастыря обходил башню, и, следовательно, также принадлежал годуновскому времени. Зато широкая стена внутри рва может отмечать линию самой ранней ограды — это означает, что монастырь эпохи Василия III "съежился" еще на 3 метра с каждой стороны.
По словам Леонида Беляева, хотя в истории ранних оград Новодевичьего монастыря еще остается много неясного, археологическая экспедиция уже "совершила ряд открытий, во многом изменивших представления о культуре царственной Москвы XVI — XVII веков".
"Они позволяют по-новому взглянуть на роль монастыря в событиях Смуты и добавить еще один пункт к списку крупных каменных ансамблей, воздвигнутых в правление Бориса Годунова", - пояснил ученый.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРоссийская академия наукБорис ГодуновЛеонид БеляевМосква
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