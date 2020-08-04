СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в "Банке памяти"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
По данным следователей, 4 мая 28-летний житель Нюрбинского района Якутии разместил на сайте проекта "Банк памяти", цель которого — увековечить память о ветеранах Великой Отечественной войны, изображение основателя Третьего рейха.
Подозреваемого в публичном осквернении символов воинской славы уже допросили, у него дома провели обыск. Мужчина признался в публикации снимка: по его словам, он знал, что на отосланном им фото изображен именно Гитлер. Он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по Якутии Надежда Дворецкая.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что аналогичные уголовные дела возбудили против жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и других городов. Как отмечали в ведомстве, лица, отправившие анкеты с фотографиями нацистских преступников и изменников родины для участия в акции "Бессмертный полк", которая в этом году прошла онлайн из-за пандемии коронавируса, преследовали "цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".
По крайне мере один из этих снимков был показан в прямом эфире на сайте "Бессмертного полка" — изображение руководителя гестапо Генриха Мюллера с подписью "Геннадий Михайловский". Его прислал Денис Воронцов из Волгограда.