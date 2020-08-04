СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в "Банке памяти"

Подозреваемого в публичном осквернении символов воинской славы уже допросили, у него дома провели обыск. Мужчина признался в публикации снимка: по его словам, он знал, что на отосланном им фото изображен именно Гитлер. Он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по Якутии Надежда Дворецкая.