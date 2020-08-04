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СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в "Банке памяти"
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка",... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:05
75 лет великой победы
республика саха (якутия)
великая отечественная война (1941-1945)
адольф гитлер
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200731/1575198270.html
https://ria.ru/20200721/1574641010.html
Молодцы СК!
22
Эх, не удался прикол у ребят. Думали, что сейчас фотографию Гитлера выложат и прикол будет, очень смешно же. И хотели посмеяться. А тут оказалось, что прикол не удался и теперь посмеются над ними) Что-то, этим ребятам не так смешно стало, когда они на приёме у следователя оказались. А мне кажется, что очень даже смешно)
12
12
республика саха (якутия)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
республика саха (якутия), великая отечественная война (1941-1945), адольф гитлер, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в "Банке памяти"

10:17 04.08.2020 (обновлено: 16:05 04.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк онлайн"
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
По данным следователей, 4 мая 28-летний житель Нюрбинского района Якутии разместил на сайте проекта "Банк памяти", цель которого — увековечить память о ветеранах Великой Отечественной войны, изображение основателя Третьего рейха.
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка
31 июля, 09:04
Опубликовавшему фото Гитлера в "Бессмертном полку" утвердили обвинение
Подозреваемого в публичном осквернении символов воинской славы уже допросили, у него дома провели обыск. Мужчина признался в публикации снимка: по его словам, он знал, что на отосланном им фото изображен именно Гитлер. Он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по Якутии Надежда Дворецкая.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что аналогичные уголовные дела возбудили против жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и других городов. Как отмечали в ведомстве, лица, отправившие анкеты с фотографиями нацистских преступников и изменников родины для участия в акции "Бессмертный полк", которая в этом году прошла онлайн из-за пандемии коронавируса, преследовали "цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".
По крайне мере один из этих снимков был показан в прямом эфире на сайте "Бессмертного полка" — изображение руководителя гестапо Генриха Мюллера с подписью "Геннадий Михайловский". Его прислал Денис Воронцов из Волгограда.
Здание Государственной думы РФ
21 июля, 12:24
В Госдуме подготовили проект, запрещающий изображение Гитлера на одежде
205741520
Обсудить 12
75 лет Великой ПобедыРеспублика Саха (Якутия)Великая Отечественная война (1941-1945)Адольф ГитлерСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Молодцы СК!
4 августа, 10:38
Егор Панкратов
1800004
Эх, не удался прикол у ребят. Думали, что сейчас фотографию Гитлера выложат и прикол будет, очень смешно же. И хотели посмеяться. А тут оказалось, что прикол не удался и теперь посмеются над ними) Что-то, этим ребятам не так смешно стало, когда они на приёме у следователя оказались. А мне кажется, что очень даже смешно)
4 августа, 12:12
Константин Е
540003
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