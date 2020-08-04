Названы напитки, вызывающие ожирение

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач-эндокринолог Екатерина Иванникова в интервью " Врач-эндокринолог Екатерина Иванникова в интервью " Комсомольской правде " перечислила напитки, приводящие к набору лишнего веса.

По ее словам, соки, квасы и газировки содержат в себе много глюкозы и имеют высокий гликемический индекс. Регулярное употребление этих напитков создает большую нагрузку на поджелудочную железу и вызывает ожирение.

Кроме того, многие люди пьют чай или кофе, добавляя в них большое количество сахара, что также негативно сказывается на общем состоянии организма, отметила врач.