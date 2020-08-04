https://ria.ru/20200804/1575334800.html
Названы напитки, вызывающие ожирение
Врач-эндокринолог Екатерина Иванникова в интервью "Комсомольской правде" перечислила напитки, приводящие к набору лишнего веса. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T09:27
2020-08-04T12:24
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Врач-эндокринолог Екатерина Иванникова в интервью "Комсомольской правде
" перечислила напитки, приводящие к набору лишнего веса.
По ее словам, соки, квасы и газировки содержат в себе много глюкозы и имеют высокий гликемический индекс. Регулярное употребление этих напитков создает большую нагрузку на поджелудочную железу и вызывает ожирение.
Кроме того, многие люди пьют чай или кофе, добавляя в них большое количество сахара, что также негативно сказывается на общем состоянии организма, отметила врач.
Для тех, кто все же хочет разнообразить свое питье, Иванникова посоветовала добавлять в воду свежий огурец, мяту или лимон и употреблять такой напиток из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса.