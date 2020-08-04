Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575334800.html
Названы напитки, вызывающие ожирение
Врач-эндокринолог Екатерина Иванникова в интервью "Комсомольской правде" перечислила напитки, приводящие к набору лишнего веса. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:24
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/71915/52/719155269_0:298:2780:1862_1400x0_80_0_0_6351724175e0027d739989d636f495e1.jpg
https://ria.ru/20200729/1575077406.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/71915/52/719155269_0:298:2780:1862_1400x0_80_0_0_6351724175e0027d739989d636f495e1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/71915/52/719155269_174:0:2657:1862_1400x0_80_0_0_09cb02dbd5d3e8794646575df593b3a4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/71915/52/719155269_918:0:2780:1862_1400x0_80_0_0_d296ef95c26470ca83b9047500105ea7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, общество

Названы напитки, вызывающие ожирение

09:27 04.08.2020 (обновлено: 12:24 04.08.2020)
6382
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБутылки на конвейере
Бутылки на конвейере
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач-эндокринолог Екатерина Иванникова в интервью "Комсомольской правде" перечислила напитки, приводящие к набору лишнего веса.
По ее словам, соки, квасы и газировки содержат в себе много глюкозы и имеют высокий гликемический индекс. Регулярное употребление этих напитков создает большую нагрузку на поджелудочную железу и вызывает ожирение.
Кроме того, многие люди пьют чай или кофе, добавляя в них большое количество сахара, что также негативно сказывается на общем состоянии организма, отметила врач.
Для тех, кто все же хочет разнообразить свое питье, Иванникова посоветовала добавлять в воду свежий огурец, мяту или лимон и употреблять такой напиток из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса.
Стройная фигура
29 июля, 04:03
Психолог назвала экономный способ похудеть
911584317
Обсудить 6
Здоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Овсяная каша с яблоками
Назван простой способ снизить холестерин без лекарств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В России запустили сервис по отказу от "зарплатного рабства"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Певица Рита Дакота
"Волосы дыбом": певица Рита Дакота заразилась коронавирусом
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит
Зоолог Олег Кокарев показывает шимпанзе Анфисе фотографии на ноутбуке в парке флоры и фауны Роев ручей
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Военнослужащие Республики Беларусь
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Александр Лысенко
"У него связи": 18-летнего угонщика из Екатеринбурга взяли под госзащиту
Следственный эксперимент с участием жены рэпера Картрайта. Кадры СК РФ
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта
Нашивки на военную форму для призывников
Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих
Сортировка государственных регистрационных знаков
Автоюрист оценил новый стандарт для автомобильных номеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
15:27Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье 0:10
Лента новостейМолния