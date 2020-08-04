https://ria.ru/20200804/1575331700.html
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Украина "провалилась" в переломном 2019 году, когда страна должна была перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T04:34
2020-08-04T10:51
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
александр колтунович
верховная рада украины
виктор ющенко
украина
в мире
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"Мы провалились": в Раде рассказали о переломном моменте для страны
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https://ria.ru/20200802/1575258571.html
Максим Кузнецов
Украина всю жизнь росла только на российских инвестициях. После того как кинули русских в 15м эта габония не вернет к себе доверия пока не распадется. Какие экономические циклы.? Русские и через 20 лет не вложат в украину ни копейки
113
Wesker Hant
да плевать уже на хохлов, на них уже всему миру плевать, что демонстративно показывают страны Европы.
106
15
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, александр колтунович, верховная рада украины, виктор ющенко, украина, в мире, экономика
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина
"провалилась" в переломном 2019 году, когда страна должна была перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады
от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович
в эфире канала "112 Украина
".
"За год в парламенте я понял, что эта власть ведет Украину не вверх, а вниз. <…> У нас в девятнадцатом году произошел перелом. Если в четвертом году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в пятом пришел Ющенко
— у нас обвалилась экономика. В десятом до тринадцатого подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с четырнадцатого по девятнадцатый", — отметил Колтунович.
По экономической теории циклов Кондратьева, после падения должен произойти взлет, которого парламентарий и ожидал в 2019 году, однако, посетовал Колтунович, этого не произошло.
"Нам надо было в девятнадцатом году стартовать, а мы провалились, и у нас на сегодня, например, минус 11 процентов падения валового внутреннего продукта во втором квартале двадцатого года. <…> К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее", — сказал депутат.
В июле Нацбанк Украины ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до шести процентов с пяти процентов в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Тем не менее, считают в регуляторе, самое глубокое падение осталось позади во втором квартале.