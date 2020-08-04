"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны

По экономической теории циклов Кондратьева, после падения должен произойти взлет, которого парламентарий и ожидал в 2019 году, однако, посетовал Колтунович, этого не произошло.

"Нам надо было в девятнадцатом году стартовать, а мы провалились, и у нас на сегодня, например, минус 11 процентов падения валового внутреннего продукта во втором квартале двадцатого года. <…> К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее", — сказал депутат.