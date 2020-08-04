Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575331481.html
Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
Ситуации, когда смартфон не может зарядиться до конца и останавливает процесс примерно на 70-80% заряда, связаны с дефектами самого аппарата или провода... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:12
арсений щельцин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_59efd8f0206c8e56e9a9cf99339d7ede.jpg
https://ria.ru/20200803/1575284910.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_59efd8f0206c8e56e9a9cf99339d7ede.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_406:0:6955:4912_1400x0_80_0_0_a2de10a055ea85a5277c8c629c6e0f83.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_1225:0:6137:4912_1400x0_80_0_0_449827c05387770f51cdf4ad06df7a6a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсений щельцин, технологии, общество

Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца

05:12 04.08.2020
2564
© Fotolia / chachanitЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / chachanit
МОСКВА, 4 авг РИА Новости. Ситуации, когда смартфон не может зарядиться до конца и останавливает процесс примерно на 70-80% заряда, связаны с дефектами самого аппарата или провода зарядки, а также с проблемами в операционной системе. Распознать это можно самостоятельно, однако устранением, как правило, занимаются специалисты, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Если ваш гаджет не заряжается, есть несколько потенциальных причин. Самая популярная – сломанный провод. Официальный провод зарядки, как правило, живет меньше, чем сам телефон. Может загнуться и прерваться контакт в проводе, может повредиться вилка, плата или повредиться разъем", — сказал он.
Зарядка смартфона
Вчера, 04:00
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
По его словам, бывает, что один и тот же провод заряжает один гаджет, а другой не заряжает.
21511347
Обсудить 4
Арсений ЩельцинТехнологииОбщество
Рекомендуем
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Женские ступни
Ходить дома босиком опасно? Мнение врача
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер объяснил критику в адрес Германии и России
Страница социальной сети Фейсбук
Эксперт рассказал, что происходит с "мертвыми душами" в соцсетях
Девушка кормит собаку на набережной в Копенгагене
Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил, как спасти человека и не умереть самому
Пассажир в аэропорту
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске
Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат раскрыла новые подробности дела о гибели рэпера Картрайта
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
15:27Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье 0:10
15:24В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
15:22Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
15:20Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
Лента новостейМолния