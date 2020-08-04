https://ria.ru/20200804/1575331481.html
Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
Ситуации, когда смартфон не может зарядиться до конца и останавливает процесс примерно на 70-80% заряда, связаны с дефектами самого аппарата или провода... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:12
2020-08-04T05:12
арсений щельцин
технологии
общество
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https://ria.ru/20200803/1575284910.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_59efd8f0206c8e56e9a9cf99339d7ede.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсений щельцин, технологии, общество