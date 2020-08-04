Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца

"Если ваш гаджет не заряжается, есть несколько потенциальных причин. Самая популярная – сломанный провод. Официальный провод зарядки, как правило, живет меньше, чем сам телефон. Может загнуться и прерваться контакт в проводе, может повредиться вилка, плата или повредиться разъем", — сказал он.