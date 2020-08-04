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Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T03:42
россия
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
марк эспер
алексей пушков
польша
сша
варшава
безопасность
в мире
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Пушков зато стал в каждой дырке затычкой, везде лезет со своим ни кому не нужным мнением, вот про Пензу как то позабыл!!!
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Полякам надо чаще смазывать вкусняшками локти, чтобы потом вкснее кусать было.
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россия
польша
сша
варшава
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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россия, джорджетт мосбахер (посол сша в польше), марк эспер, алексей пушков, польша, сша, варшава, безопасность, в мире

Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России

02:53 04.08.2020 (обновлено: 03:42 04.08.2020)
17975
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон и Варшава завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно одна тысяча американских военнослужащих.

"Таков был замысел еще Збигнева Бжезинского, и он реализуется. Польская элита, одержимая антироссийскими комплексами, несомненно, ликует", — написал Пушков в телеграме.

Он предположил, что вслед за военнослужащими в Польшу из Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы, уточнив, что ранее об этом уже говорила посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Позже Польша опровергла эти планы, однако дипломат, вероятно, выдала будущий сценарий развития событий.

"Убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости. Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе", — отметил сенатор.

Пушков считает, что этот шаг серьезно подорвет безопасность Польши, которой и так никто не угрожает.
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РоссияДжорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Марк ЭсперАлексей ПушковПольшаСШАВаршаваБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Пушков зато стал в каждой дырке затычкой, везде лезет со своим ни кому не нужным мнением, вот про Пензу как то позабыл!!!
4 августа, 05:50
Ozz Blizzard
11100023
Полякам надо чаще смазывать вкусняшками локти, чтобы потом вкснее кусать было.
4 августа, 03:02
Сергей Пахомов
1000004
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