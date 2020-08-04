Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России

"Убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости. Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе", — отметил сенатор.