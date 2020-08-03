США увеличат военный контингент в Польше

"Это вынуждает нас обеспечить безопасность еще больше в этом направлении. Страны Запада сами нас подталкивают к усилению потенциала непосредственно на этом направлении… Безусловно, у России достаточно ресурсов (для обеспечения безопасности), но вместе с тем мы действуем всегда зеркально на те вызовы, которые нам страны Запада определяют", - подчеркнул парламентарий.