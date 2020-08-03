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США увеличат военный контингент в Польше
США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно 1 тысяча военнослужащих США, заявил глава Пентагона Марк Эспер. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:42
2020-08-03T17:19
польша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости.
США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно 1 тысяча военнослужащих США, заявил глава Пентагона Марк Эспер
.
"США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере (EDCA)... Договор позволит осуществить повышенное постоянное присутствие примерно 1 тысячи военнослужащих", - говорится в письменном заявлении Эспера.
В Польше на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи американских военных, напомнил он.
Также договор позволит "усилить сдерживание России и укрепить НАТО", говорится в заявлении Эспера.
Комментируя это сообщение РИА Новости, зампред комитета Госдумы
по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение численности военнослужащих США в Польше
имеет политическую цель.
"Одна тысяча человек - это примерно численность полка. При этом, конечно, он не решит исход дела, но вместе с тем, чем больше численность (военнослужащих) блока НАТО в Европе
, тем меньше безопасности в Европе. И конечно же, это делается с целью, наверно, больше политической, чтобы обеспечить политическую поддержку Польше, чтобы они чувствовали заботу о них старшего брата США", - сказал Швыткин.
"Это вынуждает нас обеспечить безопасность еще больше в этом направлении. Страны Запада сами нас подталкивают к усилению потенциала непосредственно на этом направлении… Безусловно, у России достаточно ресурсов (для обеспечения безопасности), но вместе с тем мы действуем всегда зеркально на те вызовы, которые нам страны Запада определяют", - подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что руководство Польши, как и других европейских стран, не задумывается о перспективах и будущем военного контингента. "Насыщенность войсками и бряцание оружием ни к чему хорошему не приводит", - пояснил депутат.