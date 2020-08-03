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США увеличат военный контингент в Польше
США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно 1 тысяча военнослужащих США, заявил глава Пентагона Марк Эспер. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:19
польша
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РИА Новости
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353
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польша, сша, в мире

США увеличат военный контингент в Польше

16:42 03.08.2020 (обновлено: 17:19 03.08.2020)
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© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna BaltosАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna Baltos
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно 1 тысяча военнослужащих США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
"США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере (EDCA)... Договор позволит осуществить повышенное постоянное присутствие примерно 1 тысячи военнослужащих", - говорится в письменном заявлении Эспера.
В Польше на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи американских военных, напомнил он.
Также договор позволит "усилить сдерживание России и укрепить НАТО", говорится в заявлении Эспера.
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Комментируя это сообщение РИА Новости, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение численности военнослужащих США в Польше имеет политическую цель.
"Одна тысяча человек - это примерно численность полка. При этом, конечно, он не решит исход дела, но вместе с тем, чем больше численность (военнослужащих) блока НАТО в Европе, тем меньше безопасности в Европе. И конечно же, это делается с целью, наверно, больше политической, чтобы обеспечить политическую поддержку Польше, чтобы они чувствовали заботу о них старшего брата США", - сказал Швыткин.
"Это вынуждает нас обеспечить безопасность еще больше в этом направлении. Страны Запада сами нас подталкивают к усилению потенциала непосредственно на этом направлении… Безусловно, у России достаточно ресурсов (для обеспечения безопасности), но вместе с тем мы действуем всегда зеркально на те вызовы, которые нам страны Запада определяют", - подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что руководство Польши, как и других европейских стран, не задумывается о перспективах и будущем военного контингента. "Насыщенность войсками и бряцание оружием ни к чему хорошему не приводит", - пояснил депутат.
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