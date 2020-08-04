https://ria.ru/20200804/1575330392.html
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T00:27
2020-08-04T10:59
авто
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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Volodimir Bolt
Бесконечные реформы автотранспорта превратились в бесконечную дойку бабла из народонаселения.
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X- Six
А до этого что, калейдоскоп был?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.
Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт
), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.
Однако свой знак получит транспорт с нестандартным местом крепления, отметили в ведомстве. Кроме того, уменьшили габаритные размеры табличек для мотоциклов и ввели специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
Отдельный знак появится и для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы). Также ввели типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей.
Выдавать их будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.
Разработка стандарта проходила в Научном центре БДД МВД в 2017-2018 годах. При подготовке проекта специалисты учитывали предложения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, а также Минобороны, Минсельхоза
и других заинтересованных организаций и лиц.