В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии ( Росстандарт ), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.

Однако свой знак получит транспорт с нестандартным местом крепления, отметили в ведомстве. Кроме того, уменьшили габаритные размеры табличек для мотоциклов и ввели специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

Отдельный знак появится и для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы). Также ввели типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей.

Выдавать их будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.