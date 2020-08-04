Головы насаживали на кол. Что осталось от легендарных разбойников Крыма

Скала Ифигения и дорога из Нижнего Кастрополя в Верхний Кастрополь, Крым

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Тавры приносили в жертву потерпевших кораблекрушение, писал отец истории Геродот. О бандах горцев, орудовавших в гавани Херсонеса, упоминает Страбон. Археологи подтверждают: народ, в честь которого древние греки назвали Крымский полуостров, действительно существовал. Был ли он таким жестоким и кровожадным, как утверждали античные авторы, — в материале РИА Новости.

Загадочные горцы

Самые ранние свидетельства о таврах археологи относят к X веку до нашей эры, Геродот в V веке писал о них как о современниках. От него известно, что тавры были горцами, любили кочевую жизнь, отказали в поддержке скифам в войне против персидского царя Дария, вторгшегося в их земли.

"Считается, что к таврам относится кизил-кобинская культура горного Крыма. Мы ее прослеживаем до IV, самого начала III века до новой эры, но этнос, род тавров, сохранялся дольше", — рассказывает Сергей Колтухов из Института археологии Крыма РАН

Самое последнее свидетельство — надпись конца I века нашей эры на надгробии двух врачей в Херсонесе, убитых таврами.

Тавры были многочисленны, жили племенами, занимались скотоводством в горных и предгорных районах, переложным земледелием — возделыванием поля, пока земля не истощится. "Высокого развития в этом не достигли, но были по большей части независимы и перед обитателями степи не раскланивались", — отмечает исследователь.

© Иллюстрация РИА Новости . Игорь Храпунов Тавры обитали в Крымских горах и предгорьях, где находят их некрополи и поселения © Иллюстрация РИА Новости . Игорь Храпунов Тавры обитали в Крымских горах и предгорьях, где находят их некрополи и поселения

Что касается пиратства, которое им приписывают античные авторы, то речь идет, скорее всего, о береговом разбое, распространенном в то время в Средиземноморском и Черноморском регионах. Колтухов описывает, как это могло быть:

"Груз выброшенных на берег кораблей присваивали, а остатки команды превращали в рабов, в том числе домашних. Вполне возможно, приносили в жертву в святилищах. Одно из таких мест — Балаклавская бухта, куда во время шторма заходили суда греков. Там их грабить было несложно".

В 1981 году археологи нашли подтверждения берегового пиратства. На высокогорном перевале Крыма — Гурзуфском Седле — при прокладке газопровода обнаружили святилище, а в нем — обломки греческих и римских сосудов, небольших серебряных скульптур, остатки металлической обкладки щитов. Вероятно, туда тавры принесли награбленное с римских кораблей, возвращавшихся из Боспора и потерпевших крушение, — об этом говорится в письменных источниках.

Ограблены после смерти

Тавры оставили после себя в горном Крыму многочисленные некрополи — полувкопанные в землю склепы из каменных плит. Вероятно, так они представляли себе загробные дома. Умерших хоронили на боку или спине в позе эмбриона.

Много коллективных захоронений. Когда они заполнялись, кости выкидывали, сохраняя только черепа. В одном таком погребении ученые нашли 68 штук.

Проблема, однако, в том, что поскольку каменные ящики хорошо заметны, их жестоко и многократно грабили с древности и до наших дней, плиты растаскивали на хозяйственные нужды. Единственный уцелевший могильник, обнаруженный археологами еще в начале XX века, находится в урочище Мал-Муз.

© Из книги "Красные пещеры", А. А. Щепинский, 1987 Каменные ящики тавров: 1. Погребальное сооружение, 2. Усопшего помещали в позе эмбриона, полагая, вероятно, что он должен заново родиться после смерти © Из книги "Красные пещеры", А. А. Щепинский, 1987 Каменные ящики тавров: 1. Погребальное сооружение, 2. Усопшего помещали в позе эмбриона, полагая, вероятно, что он должен заново родиться после смерти

В захоронениях тавров вещи в основном собственного производства: одежда, украшения, в том числе из импортных раковин-каури, керамическая посуда, оружие из бронзы, такое же, как у скифов. Военное дело явно не было для крымских горцев основным занятием.

Очень мало античных вещей. Возникает вопрос: а где же все награбленное? Могильники царей или богатой знати не нашли. Некоторые ящики больших размеров, возможно, принадлежали главе рода.

Каменные ящики часто сравнивают с дольменами, но это ошибка. Дольмены в два раза крупнее, в их стенке всегда имеется круглое отверстие. Захоронений, похожих на таврские, много — от Британии до Центральной Азии . Ближайшие — в Предкавказье, на Северном Кавказе

Гораздо лучше сохранились многочисленные поселения кизил-кобинской культуры в предгорьях полуострова. В них находят такие же, как у тавров, предметы, поэтому археологи считают, что это, скорее всего, один народ. Два поселения изучили во время охранных раскопок при прокладке трассы "Таврида" в 2017—2018-м.

Кровавая жрица

Согласно легенде, микенский царь Агамемнон, чтобы уплыть на войну с троянцами, вынужден был пожертвовать Артемиде свою самую красивую дочь — Ифигению. В последний момент богиня пожалела девушку и перенесла ее в Тавриду — так древние греки называли горный Крым. Там Ифигения стала жрицей в храме Артемиды. Ученые безуспешно ищут его не одно столетие.

"Храмовые постройки времен тавров неизвестны. Если они и были, надо искать в районе Херсонеса. С ним связана легенда о греческой богине Деве, которую отождествляют с Ифигенией. А греки основали колонию в землях тавров", — считает Сергей Колтухов.

По свидетельству Геродота, тавры приносили кровавые жертвы, отсекали головы эллинам и насаживали их на колья, тела сбрасывали со скалы или предавали земле. Намек на это археологи нашли в святилище Гурзуфское Седло: более сорока углублений для кольев, вероятно, использовавшихся в варварском ритуале. Человеческих костей не обнаружили.

Тавры не оставили никаких письменных памятников. О том, на каком языке они говорили, неизвестно. Возможно, на одном из индо-иранских наречий, как их современники скифы и сарматы, занимавшие степной Крым.

Судя по археологическим данным, племена тавров — местного происхождения, это потомки доисторических народов срубной культуры, остатки которой находят в горном Крыму. А это самые ранние индо-иранские племена, пришедшие на полуостров.

Вместе с тем антропологически тавры отличались от степных соседей, они были ближе к грекам, фракийцам, населению Прикубанья. Впрочем, ни одного целого таврского черепа у ученых нет. Изображений людей не сохранилось. Анализ генома, по которому можно установить принадлежность к тому или иному народу, тоже только предстоит провести.

Еще одна загадка — происхождение слова "тавры". Одни исследователи полагают, что так называли людей, поклонявшихся быку (по-гречески — "таурус"). Другие считают, что греки, не зная таврского языка, просто по созвучию записали их самоназвание.

"Есть и другая точка зрения. Тавр — это горный хребет в Малой Азии. Может, Крымские горы, в представлении древних греков, — часть Тавра, а его обитатели — тавры, горцы", — рассуждает археолог.

Как бы то ни было, тавры — видимо, первые, с кем познакомились греки, начав осваивать Черное море и берега Северного Причерноморья. Этот народ был хорошо им известен и, вероятно, не столь дик и враждебен, как это выглядит в исторических записках. К примеру, в Пантикапее есть надгробие середины V века до нашей эры с надписью: "Здесь покоится муж, многими желанный, по имени Тихон, а родом тавр".