Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200804/1575323826.html
Головы насаживали на кол. Что осталось от легендарных разбойников Крыма
Тавры приносили в жертву потерпевших кораблекрушение, писал отец истории Геродот. О бандах горцев, орудовавших в гавани Херсонеса, упоминает Страбон. Археологи... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:49
риа наука
археология
таврида (трасса)
херсонес
керчь
греция
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_0:43:700:437_1400x0_80_0_0_b12fa33dbc94ae68e8eff63e2dcbac5a.jpg
https://ria.ru/20190821/1557742416.html
https://ria.ru/20200726/1574808352.html
https://ria.ru/20200424/1570477033.html
https://ria.ru/20200706/1573871295.html
херсонес
керчь
греция
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_0:43:700:437_1400x0_80_0_0_b12fa33dbc94ae68e8eff63e2dcbac5a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_53:0:676:467_1400x0_80_0_0_53d432e154ebb64cf1d04c2bd802b192.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_9:0:476:467_1400x0_80_0_0_aedd356376ba361a6e870c2a6d4cc914.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, таврида (трасса), херсонес, керчь, греция, республика крым

Головы насаживали на кол. Что осталось от легендарных разбойников Крыма

08:00 04.08.2020 (обновлено: 14:49 04.08.2020)
6435
CC0 / Александр Мадяр / Скала Ифигения и дорога из Нижнего Кастрополя в Верхний Кастрополь, Крым
Скала Ифигения и дорога из Нижнего Кастрополя в Верхний Кастрополь, Крым
CC0 / Александр Мадяр /
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Тавры приносили в жертву потерпевших кораблекрушение, писал отец истории Геродот. О бандах горцев, орудовавших в гавани Херсонеса, упоминает Страбон. Археологи подтверждают: народ, в честь которого древние греки назвали Крымский полуостров, действительно существовал. Был ли он таким жестоким и кровожадным, как утверждали античные авторы, — в материале РИА Новости.

Загадочные горцы

Самые ранние свидетельства о таврах археологи относят к X веку до нашей эры, Геродот в V веке писал о них как о современниках. От него известно, что тавры были горцами, любили кочевую жизнь, отказали в поддержке скифам в войне против персидского царя Дария, вторгшегося в их земли.
"Считается, что к таврам относится кизил-кобинская культура горного Крыма. Мы ее прослеживаем до IV, самого начала III века до новой эры, но этнос, род тавров, сохранялся дольше", — рассказывает Сергей Колтухов из Института археологии Крыма РАН.
Самое последнее свидетельство — надпись конца I века нашей эры на надгробии двух врачей в Херсонесе, убитых таврами.
Тавры были многочисленны, жили племенами, занимались скотоводством в горных и предгорных районах, переложным земледелием — возделыванием поля, пока земля не истощится. "Высокого развития в этом не достигли, но были по большей части независимы и перед обитателями степи не раскланивались", — отмечает исследователь.
© Иллюстрация РИА Новости . Игорь ХрапуновТавры обитали в Крымских горах и предгорьях, где находят их некрополи и поселения
Памятники тавров на карте Крыма
© Иллюстрация РИА Новости . Игорь Храпунов
Тавры обитали в Крымских горах и предгорьях, где находят их некрополи и поселения
Что касается пиратства, которое им приписывают античные авторы, то речь идет, скорее всего, о береговом разбое, распространенном в то время в Средиземноморском и Черноморском регионах. Колтухов описывает, как это могло быть:
"Груз выброшенных на берег кораблей присваивали, а остатки команды превращали в рабов, в том числе домашних. Вполне возможно, приносили в жертву в святилищах. Одно из таких мест — Балаклавская бухта, куда во время шторма заходили суда греков. Там их грабить было несложно".
В 1981 году археологи нашли подтверждения берегового пиратства. На высокогорном перевале Крыма — Гурзуфском Седле — при прокладке газопровода обнаружили святилище, а в нем — обломки греческих и римских сосудов, небольших серебряных скульптур, остатки металлической обкладки щитов. Вероятно, туда тавры принесли награбленное с римских кораблей, возвращавшихся из Боспора и потерпевших крушение, — об этом говорится в письменных источниках.
Золотой нагубник/наглазник, обнаруженный в древнем могильнике Опушки под Симферополем
21 августа 2019, 14:29Культура
Археологи в Крыму нашли в могильнике артефакт против духов загробного мира

Ограблены после смерти

Тавры оставили после себя в горном Крыму многочисленные некрополи — полувкопанные в землю склепы из каменных плит. Вероятно, так они представляли себе загробные дома. Умерших хоронили на боку или спине в позе эмбриона.
Много коллективных захоронений. Когда они заполнялись, кости выкидывали, сохраняя только черепа. В одном таком погребении ученые нашли 68 штук.
Проблема, однако, в том, что поскольку каменные ящики хорошо заметны, их жестоко и многократно грабили с древности и до наших дней, плиты растаскивали на хозяйственные нужды. Единственный уцелевший могильник, обнаруженный археологами еще в начале XX века, находится в урочище Мал-Муз.
© Из книги "Красные пещеры", А. А. Щепинский, 1987Каменные ящики тавров: 1. Погребальное сооружение, 2. Усопшего помещали в позе эмбриона, полагая, вероятно, что он должен заново родиться после смерти
1 - погребальное сооружение, 2 - обряд захоронения
© Из книги "Красные пещеры", А. А. Щепинский, 1987
Каменные ящики тавров: 1. Погребальное сооружение, 2. Усопшего помещали в позе эмбриона, полагая, вероятно, что он должен заново родиться после смерти
В захоронениях тавров вещи в основном собственного производства: одежда, украшения, в том числе из импортных раковин-каури, керамическая посуда, оружие из бронзы, такое же, как у скифов. Военное дело явно не было для крымских горцев основным занятием.
Очень мало античных вещей. Возникает вопрос: а где же все награбленное? Могильники царей или богатой знати не нашли. Некоторые ящики больших размеров, возможно, принадлежали главе рода.
Каменные ящики часто сравнивают с дольменами, но это ошибка. Дольмены в два раза крупнее, в их стенке всегда имеется круглое отверстие. Захоронений, похожих на таврские, много — от Британии до Центральной Азии. Ближайшие — в Предкавказье, на Северном Кавказе.
Гораздо лучше сохранились многочисленные поселения кизил-кобинской культуры в предгорьях полуострова. В них находят такие же, как у тавров, предметы, поэтому археологи считают, что это, скорее всего, один народ. Два поселения изучили во время охранных раскопок при прокладке трассы "Таврида" в 2017—2018-м.
Главная площадь древнего Тикаля
26 июля, 08:00РИА Наука
Ужасный конец цивилизации майя. Ученые назвали главные версии

Кровавая жрица

Согласно легенде, микенский царь Агамемнон, чтобы уплыть на войну с троянцами, вынужден был пожертвовать Артемиде свою самую красивую дочь — Ифигению. В последний момент богиня пожалела девушку и перенесла ее в Тавриду — так древние греки называли горный Крым. Там Ифигения стала жрицей в храме Артемиды. Ученые безуспешно ищут его не одно столетие.
"Храмовые постройки времен тавров неизвестны. Если они и были, надо искать в районе Херсонеса. С ним связана легенда о греческой богине Деве, которую отождествляют с Ифигенией. А греки основали колонию в землях тавров", — считает Сергей Колтухов.
По свидетельству Геродота, тавры приносили кровавые жертвы, отсекали головы эллинам и насаживали их на колья, тела сбрасывали со скалы или предавали земле. Намек на это археологи нашли в святилище Гурзуфское Седло: более сорока углублений для кольев, вероятно, использовавшихся в варварском ритуале. Человеческих костей не обнаружили.
Тавры не оставили никаких письменных памятников. О том, на каком языке они говорили, неизвестно. Возможно, на одном из индо-иранских наречий, как их современники скифы и сарматы, занимавшие степной Крым.
Судя по археологическим данным, племена тавров — местного происхождения, это потомки доисторических народов срубной культуры, остатки которой находят в горном Крыму. А это самые ранние индо-иранские племена, пришедшие на полуостров.
Древний город Эйн-Эсур в Израиле
24 апреля, 08:00РИА Наука
Тайна Триполья. Кто построил первый город на Земле
Вместе с тем антропологически тавры отличались от степных соседей, они были ближе к грекам, фракийцам, населению Прикубанья. Впрочем, ни одного целого таврского черепа у ученых нет. Изображений людей не сохранилось. Анализ генома, по которому можно установить принадлежность к тому или иному народу, тоже только предстоит провести.
Еще одна загадка — происхождение слова "тавры". Одни исследователи полагают, что так называли людей, поклонявшихся быку (по-гречески — "таурус"). Другие считают, что греки, не зная таврского языка, просто по созвучию записали их самоназвание.
"Есть и другая точка зрения. Тавр — это горный хребет в Малой Азии. Может, Крымские горы, в представлении древних греков, — часть Тавра, а его обитатели — тавры, горцы", — рассуждает археолог.
Как бы то ни было, тавры — видимо, первые, с кем познакомились греки, начав осваивать Черное море и берега Северного Причерноморья. Этот народ был хорошо им известен и, вероятно, не столь дик и враждебен, как это выглядит в исторических записках. К примеру, в Пантикапее есть надгробие середины V века до нашей эры с надписью: "Здесь покоится муж, многими желанный, по имени Тихон, а родом тавр".
Вопрос о том, куда делись тавры, тоже пока без ответа. Тому, что их покорили и уничтожили, нет археологических свидетельств. Скорее всего, горцы постепенно ассимилировались скифами, их племена распались. Однако этническую принадлежность они сохраняли еще несколько веков.
Дорога в окрестностях Судака
6 июля, 08:00РИА Наука
Под Крымом действует гигантская опреснительная установка
5012111
Обсудить 0
РИА НаукаАрхеологияТаврида (трасса)ХерсонесКерчьГрецияРеспублика Крым
Рекомендуем
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит
Посетитель у картины Эль Греко Кающаяся Мария Магдалина на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
Как Мария Магдалина стала "блудницей" и "женой" Христа
Александр Лысенко
"У него связи": 18-летнего угонщика из Екатеринбурга взяли под госзащиту
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Американская активистка Кэндис Оуэнс
Контрреволюционерка Кэндис дает советы российским борцам о справедливости
Вход в сельский магазин
"Никто своего не держит": вся правда о бизнесе в российской глубинке
Кадр из фильма Великий Гэтсби
Шампанское открыли! День рождения самого известного игристого в мире
Поля лотоса каспийского в дельте Волги
Альтернатива Крыму и Сочи: в Астрахани начался сезон цветения лотосов
Бутылки на конвейере
Названы напитки, вызывающие ожирение
Зоолог Олег Кокарев показывает шимпанзе Анфисе фотографии на ноутбуке в парке флоры и фауны Роев ручей
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Вулкан Келимуту с тремя кратерными озерами в Индонезии
Самые красивые горные озера — между небом и скалами
Природный парк Мыс Тихий на дальневосточных гектарах
На "дальневосточном гектаре" открыли народный экопарк
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Овсяная каша с яблоками
Назван простой способ снизить холестерин без лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
15:27Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье 0:10
15:24В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
15:22Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
15:20Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
15:18Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
15:12В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию
15:08В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Лента новостейМолния