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Адвокат Виктора Бута не может выйти с ним на связь
Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США, уже две недели не может выйти на связь с россиянином, сообщил РИА... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:40
россия
алексей тарасов
алла бут
виктор бут
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в мире
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россия, алексей тарасов, алла бут, виктор бут, сша, в мире

Адвокат Виктора Бута не может выйти с ним на связь

23:40 03.08.2020
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США, уже две недели не может выйти на связь с россиянином, сообщил РИА Новости адвокат осужденного Алексей Тарасов.
Ранее об отсутствии связи с российским бизнесменом сообщила РИА Новости его жена Алла Бут. По ее словам, семья Бута и российские дипломаты в Вашингтоне потеряли с ним связь, он не звонил домой с 22 июля.
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"Я не общался с Бутом по меньшей мере две недели... Мы пока не смогли связаться с ним", - сказал Тарасов.
В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме Бута, написанном 23 июля, говорится, что коронавирусная инфекция, которой до июля в федеральной тюрьме Мэрион (юг штата Иллинойс) не было совсем, начала распространяться там в последние три недели.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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РоссияАлексей ТарасовАлла БутВиктор БутСШАВ мире
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