https://ria.ru/20200803/1575329413.html
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T22:48
2020-08-03T22:48
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
владимир жириновский
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200729/1575076924.html
Ярослав Погодин
Добрый он очень. Так то видно что за людей искренне и патриот. Но вот важно что бы на шею не сели. Если не допустит, то отличный губернатор.
62
Алексей Борисович
Полагаю, что где то не меньше 70% хабаровчан поддержат кандидатуру Дегтярева.
29
16
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_0:0:923:519_1400x0_80_0_0_3f89d687f08864b5a5cc63eead39d946.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, хабаровский край, политика