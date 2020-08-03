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ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T22:48
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
владимир жириновский
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200729/1575076924.html
Добрый он очень. Так то видно что за людей искренне и патриот. Но вот важно что бы на шею не сели. Если не допустит, то отличный губернатор.
62
Полагаю, что где то не меньше 70% хабаровчан поддержат кандидатуру Дегтярева.
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16
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_0:0:923:519_1400x0_80_0_0_3f89d687f08864b5a5cc63eead39d946.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, хабаровский край, политика

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

22:48 03.08.2020
11199
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
"Да, будем выдвигать Дегтярева в следующем году, если Фургал будет приговорен к лишению свободы", - сказал Жириновский РИА Новости.
Вместе с тем он отметил, что ЛДПР все равно продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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24761428111
Обсудить 16
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Добрый он очень. Так то видно что за людей искренне и патриот. Но вот важно что бы на шею не сели. Если не допустит, то отличный губернатор.
3 августа, 23:39
Ярослав Погодин
132450713
Полагаю, что где то не меньше 70% хабаровчан поддержат кандидатуру Дегтярева.
4 августа, 03:15
Алексей Борисович
7160006
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