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Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца
Жену погибшего в Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-04T00:04
энди картрайт
санкт-петербург
украина
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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энди картрайт, санкт-петербург, украина, происшествия

Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца

22:15 03.08.2020 (обновлено: 00:04 04.08.2020)
23895
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жену погибшего в Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости.
"Смольнинский районный суд избрал в качестве меры пресечения Марине Кохал заключение под стражу", — сказала судья.
Адвокат обвиняемой Ирина Скурту отмечала, что та не признала вины, а причина смерти музыканта на данный момент не установлена. По мнению защиты, мотив преступления — убийство из ревности — "искусственно сформулирован".
По словам Скурту, Кохал признавала, что у нее был небольшой конфликт с супругом, когда тот пришел пьяным, но он был исчерпан.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Вчера, 20:04
Жена Картрайта продолжала вести блог рэпера после его смерти
Ранее сторона потерпевших попросила приобщить к делу переписку убитого рэпера с подругой Надеждой Романенко, которая на данный момент проходит как свидетель. Отмечалось, что он переписывался с девушкой, у них были романтические отношения, а жена Картрайта об этом знала.
Адвокаты Кохал при этом настаивают, что эта переписка не свидетельствует об измене рэпера. Последний раз он общался с Романенко в марте.
"Никаких данных, что Кохал угрожала Романенко, не имеется", — добавила Скурту, попросив суд избрать в отношении женщины домашний арест.
Представитель потерпевших, в свою очередь, заявил, что под домашним арестом обвиняемая может скрыться от органов следствия, а в семье Картрайта и Кохал были постоянные ссоры. Также он выразил убеждение, что обвиняемая сделала все, чтобы затруднить проведение экспертизы тела убитого.
Сама Кохал заявила, что она звонила в службу спасения после смерти мужа. Себя она считает невиновной в убийстве и призналась, что хочет вернуться к ребенку.
Рэпер Энди Картрайт
1 августа, 15:15
Загадок все больше: новые подробности дела о смерти рэпера Картрайта
Защита обвиняемой пообещала обжаловать решение о ее аресте.
На прошлой неделе в квартире на Невском проспекте полиция нашла труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску. Погибшим оказался участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался за четыре дня до обнаружения тела из-за передозировки наркотиками. Женщина заявила, что сама расчленила труп, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
В пятницу ее задержали. По версии следствия, Кохал убила супруга неустановленным способом и пыталась избавиться от следов преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Вчера, 18:08
Супругу рэпера Картрайта будет защищать адвокат историка Соколова
40147141059
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Энди КартрайтСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
113 ржущих лайков на новости... нет, не осуждаю, не подумайте...
3 августа, 23:15
hhlt
0190101
Хавайте, что дают))
3 августа, 23:10
АНАлексей Некрасов
760000
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