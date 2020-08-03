https://ria.ru/20200803/1575328841.html
Массовая драка с участием десантников попала на видео
В центре Новороссийска в День ВДВ произошла потасовка с участием десантников. Видео инцидента появилось в паблике "Новороссийск ДТП" во "ВКонтакте". РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:55
2020-08-03T23:12
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
новороссийск
происшествия
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https://ria.ru/20200803/1575315281.html
https://ria.ru/20200803/1575313645.html
Ярослав Погодин
Так может Киркоров не совсем не прав парни, раз есть те кто гораздо больше оскорбляет ВДВ своим поведением?
46
3
новороссийск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575328771_0:13:605:353_1400x0_80_0_0_127a5fff64a5383c1ba1cf211747b0c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, новороссийск, происшествия