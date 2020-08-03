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Массовая драка с участием десантников попала на видео
В центре Новороссийска в День ВДВ произошла потасовка с участием десантников. Видео инцидента появилось в паблике "Новороссийск ДТП" во "ВКонтакте". РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:12
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
новороссийск
происшествия
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новороссийск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, новороссийск, происшествия

Массовая драка с участием десантников попала на видео

21:55 03.08.2020 (обновлено: 23:12 03.08.2020)
7517
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В центре Новороссийска в День ВДВ произошла потасовка с участием десантников. Видео инцидента появилось в паблике "Новороссийск ДТП" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как человек в тельняшке вступает в конфликт с прохожим. За столкновением наблюдают еще четверо мужчин в голубых беретах. После попытки разнять дерущихся один из них удерживает нападавшего, другие отталкивают участников потасовки.
Драка в Москва-Сити. Съемка очевидца
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Очевидцы стычки рассказали изданию "Наша Газета Новороссийск", что в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали.
Ранее драка с участием десантников в День ВДВ также случилась в парке Горького, где отмечавшие праздник устроили потасовку с бойцами Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали напавшего на сотрудника ведомства.
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8136233765
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Воздушно-десантные войска РоссииНовороссийскПроисшествия
Популярные комментарии
Так может Киркоров не совсем не прав парни, раз есть те кто гораздо больше оскорбляет ВДВ своим поведением?
3 августа, 22:17
Ярослав Погодин
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