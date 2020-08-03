Десантники устроили драку с росгвардейцами в парке Горького

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка во время праздничных мероприятий в столичном парке Горького. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе центрального округа Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка во время праздничных мероприятий в столичном парке Горького. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии

В интернете ранее был опубликован видеоролик, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии.

Собеседник агентства добавил, что личности зачинщиков драки устанавливаются.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, изначально столкновение началось между двумя мужчинами, которые отмечали день ВДВ

Один из участников стычки был задержан, но еще несколько человек решили ввязаться в конфликт. Некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. По данным СМИ, один из отмечавших набросился на сотрудника Росгвардии, правоохранители были вынуждены применить силу.

День Воздушно-десантных войск

Накануне отмечали 90-летие создания воздушно-десантных войск страны. Памятный день учредили в 2006 году.

Второго августа 1930 года под Воронежем на учениях Московского военного округа впервые для выполнения тактической задачи было десантировано на парашютах подразделение "крылатой пехоты".

В состав ВДВ входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, воинская часть спецназначения, воинские части обеспечения, образовательные учреждения.

В этот день обычно проводятся официальные и праздничные мероприятия. В программе — показательные выступления бойцов ВДВ и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставки военной техники, концерты, чествование ветеранов ВДВ и работа полевых кухонь.