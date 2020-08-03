https://ria.ru/20200803/1575284825.html
Десантники устроили драку с росгвардейцами в парке Горького
Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка во время праздничных мероприятий в столичном парке Горького. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T02:13
2020-08-03T07:34
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
безопасность
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, безопасность, общество
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка во время праздничных мероприятий в столичном парке Горького. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии
.
В интернете ранее был опубликован видеоролик, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии.
Собеседник агентства добавил, что личности зачинщиков драки устанавливаются.
Как сообщал телеканал РЕН ТВ, изначально столкновение началось между двумя мужчинами, которые отмечали день ВДВ
.
Один из участников стычки был задержан, но еще несколько человек решили ввязаться в конфликт. Некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. По данным СМИ, один из отмечавших набросился на сотрудника Росгвардии, правоохранители были вынуждены применить силу.
День Воздушно-десантных войск
Накануне отмечали 90-летие создания воздушно-десантных войск страны. Памятный день учредили в 2006 году.
Второго августа 1930 года под Воронежем
на учениях Московского военного округа впервые для выполнения тактической задачи было десантировано на парашютах подразделение "крылатой пехоты".
В состав ВДВ входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, воинская часть спецназначения, воинские части обеспечения, образовательные учреждения.
В этот день обычно проводятся официальные и праздничные мероприятия. В программе — показательные выступления бойцов ВДВ и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставки военной техники, концерты, чествование ветеранов ВДВ и работа полевых кухонь.
В этом году в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, мероприятия в парках были отменены.